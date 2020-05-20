Савлепов о Бардаше: В нем присутствует ментальный сепаратизм

Украинский музыкант Антон Савлепов заявил, что продюсер Юрий Бардаш, с которым он сотрудничал в группе Quest Pistols, агрессивен и неоправданно вспыльчив.

Савлепов о Бардаше: Он сверхтребовательный, заточен на результат, а я – на процесс Фото: Антон Савлепов / YouTube

Участник украинской группы "Агонь" Антон Савлепов в эфире программы "Правда или действие" на YouTube-канале певицы Оли Поляковой назвал худшие качества продюсера Юрия Бардаша, из-за которых прекратил сотрудничество с ним.

По словам Савлепова, Бардаш очень влюбчивый, подчеркнув, что речь идет о любимчиках на работе.

"У него появлялись любимчики, фавориты", – сказал Савлепов.

По словам музыканта, у них с Бардашем были разные подходы к работе.

"Он сверхтребовательный, заточен на результат, а я – на процесс", – заявил участник группы "Агонь".

Худшими качествами Бардаша он также назвал агрессию и неоправданную вспыльчивость.

"В нем присутствует ментальный сепаратизм. Сепаратизм к делу. Он не делился планами и не интересовался мнением", – добавил Савлепов.

Юрий Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.