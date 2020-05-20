Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
21 мая, 2020
 
Новости

Савлепов о Бардаше: В нем присутствует ментальный сепаратизм

Украинский музыкант Антон Савлепов заявил, что продюсер Юрий Бардаш, с которым он сотрудничал в группе Quest Pistols, агрессивен и неоправданно вспыльчив.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савлепов о Бардаше: Он сверхтребовательный, заточен на результат, а я на процесс
Савлепов о Бардаше: Он сверхтребовательный, заточен на результат, а я – на процесс
Фото: Антон Савлепов / YouTube

Участник украинской группы "Агонь" Антон Савлепов в эфире программы "Правда или действие" на YouTube-канале певицы Оли Поляковой назвал худшие качества продюсера Юрия Бардаша, из-за которых прекратил сотрудничество с ним.

По словам Савлепова, Бардаш очень влюбчивый, подчеркнув, что речь идет о любимчиках на работе.

"У него появлялись любимчики, фавориты", – сказал Савлепов.

По словам музыканта, у них с Бардашем были разные подходы к работе.

"Он сверхтребовательный, заточен на результат, а я – на процесс", – заявил участник группы "Агонь".

Худшими качествами Бардаша он также назвал агрессию и неоправданную вспыльчивость.

"В нем присутствует ментальный сепаратизм. Сепаратизм к делу. Он не делился планами и не интересовался мнением", – добавил Савлепов.

Юрий Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.

Теги: сепаратизм, агрессия, Юрий Бардаш, Антон Савлепов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Записки бывшего подполковника КГБ: Секретная служба "телекиллера" Доренко
Владимир ПОПОВ
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
  Сокурсник Путина Швец: Путин удалился в бункер с охранниками и скрывается не столько от коронавируса, сколько от соратников
Алеся БАЦМАН
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
  Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS