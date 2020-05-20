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21 мая, 2020
 
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"Его все пробовали!". Полякова и Савлепов признались в употреблении наркотика

Участник украинской группы "Агонь" Антон Савлепов и певица Оля Полякова рассказали, что принимали полусинтетический наркотический препарат.

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Полякова предложила Савлепову дать наркотик его маме
Полякова предложила Савлепову дать наркотик его маме
Скриншот: Оля Полякова / YouTube

Участник украинской группы "Агонь" Антон Савлепов в эфире программы "Правда или действие" на YouTube-канале певицы Оли Поляковой признался, что курил марихуану и употреблял наркотик.

"Я курил, пробовал разные наркотики", – ответил Савлепов на вопрос Поляковой, курит ли он каннабис и употребляет ли наркотические вещества.

Он предложил певице угадать, какой именно наркотик он употреблял из трех названных: DMT, MDMA и LSD.

"Я думаю, что ты пробовал MDMA. Да его все пробовали!" – сказала Полякова.

Этот ответ оказался верным, но Савлепов отметил, что MDMA пробовали не все – например, его мама не употребляла это вещество.

"Выберитесь на природу, угости маму!" – отреагировала Полякова.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube

MDMA – это полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда.

31-летний Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.

Теги: марихуана, наркотики, СТБ, Quest Pistols, Агонь, Оля Полякова, Х-фактор, Антон Савлепов, MDMA
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