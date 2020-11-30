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30 ноября, 2020
 
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Жена Бардаша показала живот на позднем сроке беременности

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш готовится к пополнению в семье – его жена, модель Елизавета Коцюба беременна.

Бардаш и Коцюба поженились в августе
Бардаш и Коцюба поженились в августе
Фото: george.bardash / Instagram

Жена экс-лидера группы "Грибы", фронтмена проекта Youra Юрия Бардаша,  украинская модель Елизавета Коцюба поделилась в Instagram снимком и видео, снятыми в Одессе. Сейчас супруга Бардаша ждет ребенка: на фото и в ролике видно округлившийся живот.

"В шубе великого артиста на берегу Одесского океана", – написала она. 

Очевидно, Коцюба находится на позднем сроке беременности.

Впервые Коцюба опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот, 27 сентября.

А 9 октября она публиковала видео, на котором запечатлена с супругом, целующим ее голый живот.

О свадьбе Бардаша и Коцюбы стало известно в начале августа 2020-го.

Бардаш состоял в браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой). В интервью изданию Bestin.ua Луна рассказывала, что они сошлись с Юрием Бардашем, когда ей было 19 лет, то есть в 2009 году. В 2010 году пара на несколько лет переехала в США, там у них родился сын Георгий. 

В июне 2018 года Бардаш сообщил, что Луна ушла к своему саунд-продюсеру Саше Волощуку.

Бардаш был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Он стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование.

В декабре 2019 года музыкант был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду – это случилось после того, как в интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант заявил о якобы притеснениях русскоязычных граждан в Украине.

Теги: свадьба, видео, беременность, модель, группа Грибы, музыкант, фото, Юрий Бардаш, Youra, ролик, Елизавета Коцюба, живот, жена
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