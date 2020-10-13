"Натуральная попка круче фотошопа". Певица Луна показала полуголое тело

Украинская певица Луна, экс-супруга Юрия Бардаша, бывшего участника группы "Грибы", поделилась пляжным снимком.

Украинская певица Луна, экс-супруга Юрия Бардаша, бывшего участника группы "Грибы", разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Селфи после спорта. Под названием "Натуральная попка круче фотошопа", – написала она.

29-летняя Луна (Кристина Герасимова) пишет песни сама. В ее дискографии четыре студийных альбома и два EP. Последний на момент публикации новости – Fata Morgana – вышел в августе 2020 года.