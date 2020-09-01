"Летние бульвары". Луна проехалась за рулем автомобиля в новом клипе. Видео
Украинская певица Луна на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Летние бульвары". "На память об этом лете", – говорится в описании видео. В начале ролика певица пишет на салфетках, сидя за столом, после чего выходит на улицу и садится за руль автомобиля. Она едет по ночной трассе, а в финале приезжает на берег моря. Автор песни – Луна, звукорежиссер – ее возлюбленный, Александр Волощук. Режиссер клипа – Никита Кузьменко. Песня "Летние бульвары" вошла в альбом Луны Fata Morgana, релиз которого состоялся в августе 2020 года.
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