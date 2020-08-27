"Суть". Экс-жена Бардаша из "Грибов" презентовала ролик. Видео
Украинская певица Луна, экс-супруга Юрия Бардаша, бывшего участника группы "Грибы", на своем YouTube-канале представила ролик на трек "Суть". Клип представлен в формате лирик-видео (видеозарисовки). Как таковой сюжет в ролике отсутствует. На экране появляется графическое абстрактное изображение. Оно движется в такт музыке и на экране появляется текст песни. "Суть растет внутри меня. Сберегу ее в себе. Трудно мне порою быть здесь, гордой нимфе на Земле", – поется в треке. Композиция "Суть" вошла в альбом Луны Fata Morgana, релиз которого состоялся в августе 2020 года.
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