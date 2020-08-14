Бульвар Шоубиз
 
14 августа, 2020
 
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Fata Morgana. Бывшая жена экс-солиста "Грибов" Луна презентовала мини-альбом и клип

Украинская певица Луна, экс-супруга Юрия Бардаша, бывшего участника группы "Грибы", выпустила альбом, состоящий из пяти треков, и клип на заглавную композицию Fata Morgana.

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Луна: EP Fata Morgana самый танцевальный из всех релизов Луны. Только электронное звучание. Всю драму оставим на осень
Луна: EP Fata Morgana – самый танцевальный из всех релизов Луны. Только электронное звучание. Всю драму оставим на осень
Скриншот: ЛУНА / YouTube

Украинская певица Луна, экс-супруга Юрия Бардаша, бывшего участника группы "Грибы", выпустила клип на композицию Fata Morgana. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнительницы.

"Мини-альбом Fata Morgana развивает звучание предыдущего лонгплея – танцевальная музыка с электронным ядром, полная творческих экспериментов. Соединение синтов и энергичного бита, философская лирика о любви и ритмичный темп всех композиций 120 bpm, внутренняя меланхолия и клубный рейв", – говорится в описании пластинки.

Альбом можно прослушать на Apple Music. В ЕР вошли пять треков.

"EP Fata Morgana – самый танцевальный из всех релизов Луны. Только электронное звучание. Всю драму оставим на осень", – сказала Луна о своей пластинке и новом периоде в творчестве.

Клип на трек Fata Morgana разместили на YouTube-канале Луны.

ВИДЕО
Видео: ЛУНА / YouTube

29-летняя Луна (Кристина Герасимова) пишет песни сама. В ее дискографии четыре студийных альбома и два EP, включая Fata Morgana.

Теги: клип, певица, Юрий Бардаш, певица Луна, альбом
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