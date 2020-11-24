  Бардаш прокомментировал занесение его данных в базу "Миротворец"

Экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш охарактеризовал себя как музыкального продюсера, который живет в Украине и любит ее.

Украинский продюсер, певец и солист проекта Youra Юрий Бардаш в интервью программе "Антиподи" на канале Island TV прокомментировал занесение его в базу данных сайта "Миротворца".

"Я – уважаемый музыкальный продюсер. Не то, что я пытаюсь сейчас... Нет! Я пульсирую культурой. И меня записали в "Миротворец". Вдумайся. Я живу в этой стране, люблю эту страну. У меня все об этой стране", – заявил он.

ВИДЕО

Видео: ISLND TV / YouTube

Бардаш родился в 1983 году в Алчевске (Луганская область). Он был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Бардаш стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы", фронтменом которой он был. В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование. В настоящее время Бардаш является солистом проекта Youra.

В декабре 2019 года музыкант был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду – это случилось после того, как в интервью российскому журналисту Юрию Дудю музыкант заявил о якобы притеснениях русскоязычных граждан в Украине.