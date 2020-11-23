  "Хотите украинских артистов? Так влейте!" Бардаш рассказал, что нужно делать для развития украинской музыки

По словам экс-лидера группы "Грибы", фронтмена проекта Youra, украинского музыканта Юрия Бардаша, для развития украинской музыки важно не запрещать чужое, а продолжать "качать свое".

Украинский продюсер, певец и солист проекта Youra Юрий Бардаш в интервью программе "Антиподи" на канале Island TV заявил, что что в Украине нет системного подхода, который бы раскачал культуру.

"Случился вот этот сдвиг, когда кажется, что образовался украинский рынок. И первый блин комом. Я бы сказал так. Но дальше все пойдет. Большие артисты были и будут. Это Украина, это певучая нация. Нет системы, которая качнет культуру. Качеcтвенная пропаганда – вои и все! У нас этого абсолютно нет", – отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько важно, на каком языке украинские музыканты исполняют песни, Бардаш отметил, что необходимо "качать свое, не запрещая чужое".

"Для культуры важно уважение всех культур. Мультикультурность – это прекрасно, это богатство. Лучше качать свое, и сильно качать свое. Ничего не запрещать, но качать свое. Хотите украинских артистов? Так влейте! Возьмите продюсеров мощных, создайте систему и будут у вас украинские артисты. Можно создать, что угодно. Этого ничего нет. У нас нет культуры в прямом смысле этого слова", – заявил он.

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Видео: ISLND TV / YouTube

Бардаш родился в 1983 году в Алчевске (Луганская область). Он был продюсером групп Quest Pistols и "Нервы". Бардаш стал широко известен после выхода трека "Тает лед" группы "Грибы". В 2017 году "Грибы" прекратили свое существование. В настоящее время является солистом проекта Youra.