Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома

Украинский хореограф Илона Гвоздева назвала рост и вес новорожденного сына.

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева 11 октября сообщила в Stories Instagram о рождении второго ребенка.

"Успела", – написала она. На снимке танцовщица запечатлена в палате роддома во время просмотра седьмого выпуска шоу "Танцы со звездами 7".

Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Также она обнародовала фото талона роженицы. На нем указано, что родился мальчик, вес 3040 граммов, рост 52 см. Время появления на свет – 18.25.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. Танцовщица ждала появления сына на свет 18 октября.

В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара покинула проект после второго эфира.