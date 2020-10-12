Гвоздева стала мамой во второй раз. Фото из роддома

Экс-участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Илона Гвоздева 11 октября сообщила в Stories Instagram о рождении второго ребенка.
"Успела", – написала она. На снимке танцовщица запечатлена в палате роддома во время просмотра седьмого выпуска шоу "Танцы со звездами 7".
Также она обнародовала фото талона роженицы. На нем указано, что родился мальчик, вес 3040 граммов, рост 52 см. Время появления на свет – 18.25.
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.
В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. Танцовщица ждала появления сына на свет 18 октября.
В конце июля стало известно, что Гвоздева согласилась стать участницей седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" – она выступала на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара покинула проект после второго эфира.