"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца

Победительница конкурса "Мисс Украина – Вселенная" Олеся Стефанко обнародовала фото с мужем и новорожденным сыном.

Стефанко: Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел Фото: olesiastefanko / Instagram

31-летняя "первая вице-мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко сообщила на своей странице в Instagram, что стала мамой.

"Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – написала Стефанко.

Она разместила снимок, для которого позировала вместе с мужем, белорусским программистом Сержем Алисеенко, держа ребенка на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Welcome to this world our little angel * Публикация от * Olesia Stefanko (@olesiastefanko) 10 Авг 2020 в 9:33 PDT

Ребенку дали имя Тео. Это стало известно из комментария пользовательницы lanaj123.

"Лесечка, спасибо тебе за наше маленькое чудо, нашего Тео!!! Наш самый маленький, самый долгожданный любимый ангелочек Тео, будь здоров, счастлив и любим всеми и всегда!!! Люблю вас всех!!!" – написала она.

Стефанко сообщила о беременности 21 апреля.

В 2016 году она вышла замуж за Алисеенко. Супруги живут и работают в США.