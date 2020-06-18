Актриса Мишель Уильямс родила ребенка от режиссера Кайла – СМИ

39-летняя американская актриса Мишель Уильямс во второй раз стала мамой, пишет издание US Weekly со сcылкой на собственные источники в окружении актрисы.
Отец ребенка – 43-летний американский режиссер Томас Кайл. Актриса познакомилась с ним на съемках сериала "Фосси/Вердон".
Пол новорожденного ребенка издание не называет, отмечая, что режиссер стал отцом впервые.
Уильямс и Кайл перестали скрывать свои отношения, появившись вместе на публике на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в январе 2020 года.
Ранее актриса была замужем за музыкантом Филом Элверумом, прожив с ним в браке меньше года – пара рассталась в апреле 2019 года.
В октябре 2005 года Уильямс родила дочь от актера Хита Леджера, отношения с которым закончились в 2007 году.