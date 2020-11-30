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30 ноября, 2020
 
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"Он настоящий красавчик!". Решетник показал новорожденного сына

Украинский телеведущий Григорий Решетник 28 ноября стал отцом в третий раз.

Решетник: Теперь я многодетный папа
Решетник: Теперь я многодетный папа
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник сообщил в Instagram о рождении сына.

"Теперь я многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", – написал он 28 ноября.

На фото запечатлена рука жены телеведущего, Кристины, держащая руку ребенка.

Также Решетник опубликовал фото с новорожденным на руках.

"Заехал пожелать сладких снов самому маленькому, и сам теперь буду спать, как [младенец]", – отметил он. 

Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). Пара зарегистрировала брак в 2010 году.

В июне 2020 года Решетник сообщил, что его супруга беременна в третий раз – вскоре у них родится третий сын.

Теги: дети, телеведущий, Григорий Решетник, фото, роды, Кристина Решетник
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