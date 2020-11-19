Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах

Ведущий Григорий Решетник рассказал, как они с женой Кристиной Решетник отреагировали на то, что вскоре у них родится третий сын.

Украинский ведущий Григорий Решетник, у которого вскоре родится третий сын, сообщил, что продолжает мечтать о дочери. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано 19 ноября на сайте "Факты".

"Мы с [женой] Кристиной ждали ребенка, которого пошлют небеса. И очень рады, что семья пополнится еще одним парнем. Кристинка, кстати, очень хотела еще одного мальчика. Жене нравится, когда ее окружают мужчины, да еще такие, как мы. А девочка остается в мечтах", – поделился он.

Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). Пара зарегистрировала брак в 2010 году.

В июне 2020 года Решетник сообщил, что его супруга беременна в третий раз – вскоре у них родится третий сын.