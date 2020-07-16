Решетник с женой рассказали, когда родится их третий ребенок

Отец двух сыновей, украинский телеведущий Григорий Решетник признался, что его беременная третьим ребенком супруга Кристина Решетник больше хочет мальчика, а сам он будет рад как мальчику, так и девочке.

Решетник: Сейчас одна из главных интриг – девочка или мальчик Фото: kristina_reshetnik / Instagram

Беременная супруга телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник сообщила, что их третий ребенок должен родиться "ближе к зиме". Об этом она рассказала в совместном с мужем интервью, запись которого опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам ее супруга, пол будущего ребенка они узнают через неделю.

"Сейчас одна из главных интриг – девочка или мальчик. На следующей неделе мы едем на УЗИ. Я хочу крупным планом посмотреть, кто будет. Кристина больше хочет мальчика, а я буду любить и мальчика, и девочку", – признался ведущий.

Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017).

10 июня ведущий сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка.