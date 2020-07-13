Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене

Беременная супруга ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина Решетник позировала во время семейной фотосессии стоя, в то время как ее муж и сыновья фотографировались сидя на стуле.

Решетник: Это моя жизнь, это мое все Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Ведущий шоу "Холостяк", которое выходит на телеканале СТБ, Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время семейной фотосессии, посвященной третьей беременности его супруги Кристины Решетник.

"Это моя жизнь, это мое все", – на английском языке подписал фото Решетник.

На обнародованном снимке он запечатлен вместе с двумя сыновьями и беременной женой – при этом мужская часть семьи Решетников позирует сидя, в то время как жена ведущего стоит рядом, опираясь на спинку стула.

"Ну вот, мужчины сидят, а беременная девушка стоит",– удивились фолловеры Решетника.

"Тоже сразу это в глаза бросилось", – поддержала ремарку подписчица телеведущего.

"Если бы она сидела, то не видно было бы беременный живот", – заступились за Решетника в комментариях.

"Какие же вы красивые", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017).

В апреле в интервью изданию "Караван историй" Решетник рассказал, что является сторонником правильных семейных отношений.

"Я тот представитель шоу-бизнеса, который сразу заявил, что счастлив в семейной жизни, что у меня есть половинка – жена и я рад этому. Несмотря на то, что у меня много поклонниц, я проповедую правильные отношения", – заявил он.

10 июля Решетник сообщил, что в их семье ожидается пополнение – его супруга Кристина Решетник беременна в третий раз.