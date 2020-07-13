Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене

Ведущий шоу "Холостяк", которое выходит на телеканале СТБ, Григорий Решетник разместил на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время семейной фотосессии, посвященной третьей беременности его супруги Кристины Решетник.
"Это моя жизнь, это мое все", – на английском языке подписал фото Решетник.
На обнародованном снимке он запечатлен вместе с двумя сыновьями и беременной женой – при этом мужская часть семьи Решетников позирует сидя, в то время как жена ведущего стоит рядом, опираясь на спинку стула.
"Ну вот, мужчины сидят, а беременная девушка стоит",– удивились фолловеры Решетника.
"Тоже сразу это в глаза бросилось", – поддержала ремарку подписчица телеведущего.
"Если бы она сидела, то не видно было бы беременный живот", – заступились за Решетника в комментариях.
"Какие же вы красивые", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.
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Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017).
В апреле в интервью изданию "Караван историй" Решетник рассказал, что является сторонником правильных семейных отношений.
"Я тот представитель шоу-бизнеса, который сразу заявил, что счастлив в семейной жизни, что у меня есть половинка – жена и я рад этому. Несмотря на то, что у меня много поклонниц, я проповедую правильные отношения", – заявил он.
10 июля Решетник сообщил, что в их семье ожидается пополнение – его супруга Кристина Решетник беременна в третий раз.