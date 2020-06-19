Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем

По словам ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника, секс на проекте, как и в жизни, должен быть.

Телеведущий шоу "Холостяк", которое выходит на телеканале СТБ, Григорий Решетник в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, как проходят съемки интимных сцен между главным героем с участницами шоу.

"Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем. Секс на проекте, как и в жизни, должен быть", – заявил Решетник.

По словам ведущего шоу, во время откровенно интимных моментов, которые возникают между холостяком и участницей проекта чаще всего в финале, съемочная группа не снимает пару.

"Все остальное мы стараемся показать", – подытожил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Премьера шоу "Холостяк" состоялась на канале "СТБ" в 2011 году. Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. Во время телешоу главный герой встречается с девушками, одна из которых станет его избранницей.

Решетник является ведущим шоу с 2012 года.