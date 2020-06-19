"Я – универсальный солдат". Ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о своих доходах

Телеведущий шоу "Холостяк", которое выходит на телеканале СТБ, Григорий Решетник признался, что во время карантина остался без доходов. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".
"Я могу честно сказать, что сейчас ничего не зарабатываю, потому что карантин", – заявил Решетник.
При этом он подчеркнул, что является одним из лучших ведущих Украины.
"Что касается корпоративов, то я вел самые лучшие церемонии и события. Я вел тем людям, которые узнаваемы и влиятельны. Я – универсальный солдат", – рассказал он.
Решетник не стал называть сумму гонорара, но сообщил, что передвигается на автомобиле Jaguar, а его жена Кристина Решетник на Mercedes.
"У моей жены должно быть все самое лучшее", – подытожил он.
Григорий Решетник ведет шоу "Холостяк" на канале СТБ.
Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двух сыновей – Ивана и Диму.