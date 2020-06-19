"Я – универсальный солдат". Ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о своих доходах

Украинский телеведущий Григорий Решетник признался, что вел мероприятия самым узнаваемым и влиятельным людям.

Решетник: У моей жены должно быть все самое лучшее Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Телеведущий шоу "Холостяк", которое выходит на телеканале СТБ, Григорий Решетник признался, что во время карантина остался без доходов. Об этом он рассказал в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я могу честно сказать, что сейчас ничего не зарабатываю, потому что карантин", – заявил Решетник.

При этом он подчеркнул, что является одним из лучших ведущих Украины.

"Что касается корпоративов, то я вел самые лучшие церемонии и события. Я вел тем людям, которые узнаваемы и влиятельны. Я – универсальный солдат", – рассказал он.

Решетник не стал называть сумму гонорара, но сообщил, что передвигается на автомобиле Jaguar, а его жена Кристина Решетник на Mercedes.

"У моей жены должно быть все самое лучшее", – подытожил он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Григорий Решетник ведет шоу "Холостяк" на канале СТБ.

Решетник женился в октябре 2010 года. Григорий и Кристина Решетник воспитывают двух сыновей – Ивана и Диму.