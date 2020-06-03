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03 июня, 2020
 
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Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова считает, что похожа на Джоли

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова на новых снимках сравнила себя с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

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Ульянова: Джоли на минималках
Ульянова: Джоли на минималках
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова разместила в Instagram два снимка.

"Джоли на минималках", – написала она и поблагодарила визажистов за макияж.

Анджелина Джоли – голливудская актриса. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Лара Крофт. Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Джиа", "Малефисента".

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Теги: Анджелина Джоли, Холостяк, шоу, макияж, Дарья Ульянова, Максим Михайлюк
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