Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова считает, что похожа на Джоли

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова разместила в Instagram два снимка.
"Джоли на минималках", – написала она и поблагодарила визажистов за макияж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джоли на минималках * @mariia_samharadze @beauty_lab_ny девочки , спасибо за меня такую ! *
Анджелина Джоли – голливудская актриса. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Лара Крофт. Расхитительница гробниц", "Мистер и миссис Смит", "Джиа", "Малефисента".
Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.