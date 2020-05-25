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25 мая, 2020
 
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Снявшаяся топлес победительница шоу "Холостяк 10": Надеюсь, что буду вам интересна и за рамками проекта

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова позировала для фото без бюстгальтера.

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Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая
Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова снялась топлес. Фото она разместила в Instagram.

"Хотела написать длинный пост о победе, но, кроме как слов благодарности, ничего не хочу говорить! Спасибо за ваше внимание и слова, которые до сих пор приходят беспрерывно в мой директ. Очень ценю и надеюсь, что буду вам интересна и за рамками проекта", – написала она.

На безымянном пальце правой руки у девушки кольцо, напоминающее помолвочное.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Теги: Холостяк, шоу, топлес, Дарья Ульянова, Максим Михайлюк
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