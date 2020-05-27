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27 мая, 2020
 
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"Пошло", "Уважающий себя мужчина обошел бы стороной". Победительница "Холостяка 10" показала голую грудь

Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова для фото подняла водолазку, оголив бюст.

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Ульянова: Залог успеха любовь к себе
Ульянова: Залог успеха – любовь к себе
Фото: dasha_ulyanovaa / Instagram

Победительница шоу "Холостяк" на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова разместила в Instagram фото с голой грудью. Для снимка она позировала с преднамеренно поднятым низом водолазки.

"Та-а-ак, меня смотрят в основном девочки, поэтому такие фото допускаются. Короче, нас целая армия вечно худеющих и вечно недовольных собой барышень. Так приятно получать множество советов буквально за пару минут, как побыстрее привести себя в форму. Я все читаю и мотаю на ус. В общем, мои красивые девочки, все-таки, как ни крути, залог успеха – это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни и отношениях, но когда я любила и принимала себя (даже в весе 70 кг), отбоя от поклонников не было. Это правда. И только теперь я понимаю фразу "Попробуй принять себя и увидишь, что произойдет", – написала она.

На фото подписчики Ульяновой отреагировали по-разному. Одни отметили, что у нее идеальная фигура, сопроводив комментарии символами "огонь" и сердечками. Другие – раскритиковали за чрезмерную откровенность.

"Когда девушке нечего показать, она показывает сиськи", "Пошло", – отметил barberodessa2020.

"Уважающий себя мужчина девушку с таким фото в соцсетях обошел бы стороной. Разочарована в тебе, Даша", – заявила margarita_junger.

Главным героем 10-го сезона проекта был 34-летний Максим Михайлюк – пилот и владелец летной школы. Победительница шоу Дарья Ульянова – из Кривого Рога. Она профессионально занимается гимнастикой.

Финал 10-го сезона "Холостяка" состоялся 22 мая.

Теги: СТБ, фигура, Холостяк, шоу, ню-фото, грудь, Дарья Ульянова, Максим Михайлюк
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