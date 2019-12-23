Ризатдинова засветила грудь в декольте

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала фото, на котором запечатлена в белом топе с глубоким декольте.

Ризатдинова: Какие планы на Новый год? Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram фото, для которого позировала в расшитом золотом белом топе с глубоким декольте.

"Какие планы на Новый год?" – поинтересовалась она у своих подписчиков.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.