Решетник рассекретил пол третьего ребенка

По словам украинского телеведущего Григория Решетника, сейчас в их семье разворачиваются дискуссии по поводу того, какое имя выбрать для третьего ребенка.

Решетник вскоре станет отцом в третий раз Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 31 октября в Instagram сообщил, что они с супругой Кристиной Решетник ждут сына.

"У нас будет третий мальчик", – написал ведущий.

По словам Решетника, сейчас в их семье продолжаются дискуссии по поводу того, как назвать третьего сына.

"Третий сын – это очень ответственно. Сейчас в нашей семье самые горячие дискуссии разворачиваются вокруг имени самого младшего Решетника", – написал ведущий 1 ноября.

О том, что он в третий раз станет отцом, Решетник сообщил в июне 2020 года. Супруги рассказали, что ребенок должен появиться "ближе к зиме".

Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). Пара зарегистрировала брак в 2010 году.