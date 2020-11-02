Решетник рассекретил пол третьего ребенка

Украинский телеведущий Григорий Решетник 31 октября в Instagram сообщил, что они с супругой Кристиной Решетник ждут сына.
"У нас будет третий мальчик", – написал ведущий.
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У нас буде третій Хлопчик Люблю тебе @kristina_reshetnik Обожнюю вас #reshetnikfamily
По словам Решетника, сейчас в их семье продолжаются дискуссии по поводу того, как назвать третьего сына.
"Третий сын – это очень ответственно. Сейчас в нашей семье самые горячие дискуссии разворачиваются вокруг имени самого младшего Решетника", – написал ведущий 1 ноября.
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Дуже дякую Вам за Вашу радість та нереальні привітання нашої родини! Ви неймовірні Так, третій хлопчик - це дуже відповідально, особливо, для тата! Розслаблятися ніколи, в усіх питаннях Зараз у нашій сім’ї найгарячіші дискусії розгортаються навколо імені найменшого Решетника Ми вже трошки заплутались, бо у кожного свої варіанти. Будь-ласка допоможіть нам! Як назвати третього сина???
О том, что он в третий раз станет отцом, Решетник сообщил в июне 2020 года. Супруги рассказали, что ребенок должен появиться "ближе к зиме".
Григорий и Кристина Решетник воспитывают двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). Пара зарегистрировала брак в 2010 году.