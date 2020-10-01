Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали

По словам украинского телеведущего Григория Решетника, ему поступали предложения уйти в политику.

Украинский шоумен Григорий Решетник 30 сентября в Instgram сообщил, что отказался от предложений сменить профессию телеведущего и начать политическую карьеру.

"Я снова не иду в политику. Приглашали, ждали, уговаривали. Я сознательно с чистым сердцем и совестью остаюсь в профессии. Здесь я чувствую себя настоящим профессионалом! Именно эта деятельность меня вдохновляет, побуждает к новым свершениям и победам",– написал он.

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном канале. В настоящее время является ведущим шоу "Холостячка", премьера которого состоится этой осенью.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). 10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка.