Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали

Украинский шоумен Григорий Решетник 30 сентября в Instgram сообщил, что отказался от предложений сменить профессию телеведущего и начать политическую карьеру.
"Я снова не иду в политику. Приглашали, ждали, уговаривали. Я сознательно с чистым сердцем и совестью остаюсь в профессии. Здесь я чувствую себя настоящим профессионалом! Именно эта деятельность меня вдохновляет, побуждает к новым свершениям и победам",– написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзі! У мене для Вас, сподіваюсь, радісна звістка - Я ЗНОВУ НЕ ЙДУ В ПОЛІТИКУ Запрошували, чекали, вмовляли... . Але я свідомо, з чистим серцем і сумлінням залишаюся в професії Тут я відчуваю себе справжнім професіоналом! Саме ця діяльність мене надихає, спонукає до нових звершень і перемог. Тут я отримую кайф щодня та щохвилини. І саме тут я хочу зростати, втілювати свої мрії, самовдосконалюватися та вдовольняти свої сміливі амбіції й плани . Залишайтеся професіоналами та йдіть за покликом серця! Будь, як Гріша - ГРІША РЕШЕТНІК#язновунейдувполітику #rg
Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном канале. В настоящее время является ведущим шоу "Холостячка", премьера которого состоится этой осенью.
Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). 10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка.