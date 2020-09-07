"На этом фото сразу два пузатика". Решетник показал родителей и беременную супругу

Украинский телеведущий Григорий Решетник разместил в сети фото, на котором запечатлены члены его семьи.

Украинский ведущий Григорий Решетник в Instgram опубликовал снимок, на котором запечатлен в компании беременной в третий раз супруги Кристины и своих родителей – Ивана и Ольги Решетников.

"На этом фото сразу два моих любимых пузатика – папуня и любимая жена. Родители приехали – обожаю эти моменты", – подписал он фото.

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном канале. В настоящее время является ведущим шоу "Холостячка", премьера которого состоится этой осенью.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывант двоих сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017). 10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка.