"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка" на СТБ, приступила к съемкам в проекте.

1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка" Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина на своей странице в Instagram заявила о начале съемок шоу "Холостячка", в котором она играет главная роль.

Актриса опубликовала в сети серию снимков, показав, как прошел ее первый съемочный день. На фото Мишина запечатлена в белом банном халате и комнатных тапочках.

"Начало. Красиво, романтично, невероятно волнительно", – написала она.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона.

1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года.