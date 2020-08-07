Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка" на СТБ, приступила к съемкам в проекте.

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1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка"
1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка"
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина на своей странице в Instagram заявила о начале съемок шоу "Холостячка", в котором она играет главная роль.

Актриса опубликовала в сети серию снимков, показав, как прошел ее первый съемочный день. На фото Мишина запечатлена в белом банном халате и комнатных тапочках.  

"Начало. Красиво, романтично, невероятно волнительно", – написала она.

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра.

Мишина стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная". 

Мишина не замужем – актриса одна воспитывает восьмилетнего сына Платона. 

1 июня стало известно, что Мишина утверждена на роль главной героини в шоу "Холостячка", которое будет выходить в эфире канала СТБ осенью 2020 года. 

Теги: шоу-бизнес, СТБ, актриса, Ксения Мишина, Холостячка
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