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14 октября, 2020
 
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Решетник рассказал, как помогает политикам работать над имиджем

По словам украинского телеведущего Григория Решетника, он является человеком, который оказывает влияние на политиков.

В сентябре Решетник сообщил, что отказался от предложений начать политическую карьеру
В сентябре Решетник сообщил, что отказался от предложений начать политическую карьеру
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский шоумен Григорий Решетник в интервью, опубликованном 9 октября на сайте издания "КП в Украине", сообщил, что благодаря знакомству с коллегами, которые работают политическими обозревателями, владеет инсайдерской информацией об украинских политиках. 

По словам Решетника, сам он интересуется политикой как телевизионщик. Ведущий признался, что иногда помогает политикам поставить речь и поработать над имиджем, чтобы они могли проявить свои лучшие качества.

Решетник назвал себя человеком, который остается за кадром, но в той или иной мере влияет на политиков, которые появляются в кадре. При этом ведущий не назвал имена своих клиентов.

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном канале. В настоящее время является ведущим шоу "Холостячка", премьера которого состоится этой осенью.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает двух сыновей – Ивана (2013) и Дмитрия (2017)10 июня Решетник сообщил, что они с женой ждут третьего ребенка.

30 сентября Решетник заявил, что отказался от предложений сменить профессию телеведущего и начать политическую карьеру.

Теги: политика, Григорий Решетник
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