"Время никого не оставит молодым". Решетник обнародовал снимок с Агутиным

В сети обсуждают фото 52-летнего российского певца Леонида Агутина, которое разместил в своем микроблоге украинский ведущий Григорий Решетник.

Агутин последний день лета провел в Турции Фото: agutinleonid / Instagram

Украинский телеведущий Григорий Решетник 31 августа поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен в компании российского певца Леонида Агутина.

"Это летний дождь..." – подписал он фото словами из песни, которую исполняет Агутин.

Решетник отметил, что снимок сделан в последний день лета.

"Как Агутин постарел", – заметили пользователи сети.

"Время никого не оставит молодым", – комментируют фото подписчики Решетника.

"Из собственных источников знаю, что встреча произошла на свадьбе в Турции", – написала на странице Решетника одна из его подписчиц.

На своей странице в Instagram Агутин отметил, что провел последний день лета в Стамбуле (Турция), совмещая работу с отдыхом.

Решетник ведет шоу "Холостяк" на канале СТБ с 2012 года.

Агутин родился в Москве в 1968 году. Первый альбом певца вышел в 1994 году под названием "Босоногий мальчик". В 1998 году музыкант выпустил альбом "Летний дождь".