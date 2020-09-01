"Время никого не оставит молодым". Решетник обнародовал снимок с Агутиным

Украинский телеведущий Григорий Решетник 31 августа поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен в компании российского певца Леонида Агутина.
"Это летний дождь..." – подписал он фото словами из песни, которую исполняет Агутин.
Решетник отметил, что снимок сделан в последний день лета.
"Как Агутин постарел", – заметили пользователи сети.
"Время никого не оставит молодым", – комментируют фото подписчики Решетника.
"Из собственных источников знаю, что встреча произошла на свадьбе в Турции", – написала на странице Решетника одна из его подписчиц.
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«Это летний дождь...» в последний день лета 2020 #леонидагутин #григорийрешетник
На своей странице в Instagram Агутин отметил, что провел последний день лета в Стамбуле (Турция), совмещая работу с отдыхом.
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Вчера был соверше * н очереднои * набег на Турцию в раи * оне Стамбула. За пол дня успели искупаться, отыграть концерт, украсть погоду и, пока никто не спохватился, рвануть в Москву. В результате, в Москве сегодня +30. Не благодарите, дорогие мои москвичи. Просто наслаждаи * тесь последним дне * м этого сомнительного лета.
Решетник ведет шоу "Холостяк" на канале СТБ с 2012 года.
Агутин родился в Москве в 1968 году. Первый альбом певца вышел в 1994 году под названием "Босоногий мальчик". В 1998 году музыкант выпустил альбом "Летний дождь".