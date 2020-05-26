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26 мая, 2020
 
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"Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко, как будто пир у нас на сотню человек". Агутин поздравил Варум с днем рождения

Российский певец Леонид Агутин посвятил супруге, певице Анжелике Варум, стихотворение, в котором рассказал, как они отпразднуют ее день рождения.

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Агутин: Я так хочу увидеть глаз твоих искринки и счастья милые, лукавые морщинки моей любимой, удивительной Варум
Агутин: Я так хочу увидеть глаз твоих искринки и счастья милые, лукавые морщинки моей любимой, удивительной Варум
Фото: agutinleonid / Instagram

Российский певец Леонид Агутин поделился стихотворением, посвященным своей жене, Анжелике Варум, празднующей день рождения 26 мая. Пост он обнародовал в Instagram.

"Мы будем праздновать сегодня, как должны!
Мы будем жизнь свою любить без укоризны,
Любые страхи пропуская через призму
Прекрасных лет неувядающей весны.
Мы соберемся, нас не сложно собирать.
Мы здесь, мы рядом, мы давно уже готовы
Для важных слов под звуки нежной босановы,
И "Хэппи Бездэй" петь, и свечи задувать.
Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко,
Как будто пир у нас на сотню человек.
Захвалим прошлый, "отругаем" этот век.
Слегка всплакнем на поздравлении ребенка.
Мы обязательно устроим этот шум.
Я так хочу увидеть глаз твоих искринки
И счастья милые, лукавые морщинки
Моей любимой, удивительной Варум.
С днем рождения, моя любовь!" – написал он.

26 мая Анжелике Варум исполняется 51 год. Они с Агутиным сверстники.

Агутин и Варум оформили отношения в июле 2000 года, сыграли свадьбу в Венеции. У пары есть общая дочь Елизавета Варум (родилась 9 февраля 1999 года), которая также занимается музыкой.

Теги: Леонид Агутин, Анжелика Варум
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