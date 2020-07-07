42-летняя Серебрянская родила сына

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская спустя 20 лет после рождения первенца вновь стала мамой – 7 июля она родила мальчика.

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская родила сына. Об этом она сообщила 7 июля на своей странице в Facebook.

"Ура! Встреча с моим мальчиком состоялась! Четыре килограмма и 200 граммов счастья уже можно обнимать и целовать", – подписала она фото.

На своей странице в Instagram Серебрянская призналась, что рождение детей – самое волнующее и яркое впечатление в жизни женщины.

Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте.

У Серебрянской есть сын Евгений, который родился в 2000 году. Имя отца ребенка спортсменка не разглашает.