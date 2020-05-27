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27 мая, 2020
 
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"Наш сыночек". Дочь Веры Глаголевой родила второго ребенка. Фото

Дочь покойной российской актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская показала новорожденного сына и назвала его имя, рост и вес.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шубская: 27 мая родился наш сыночек
Шубская: 27 мая родился наш сыночек
Фото: nastyashubskaya / Instagram

Российская актриса Анастасия Шубская родила второго ребенка. Об этом в Instagram сообщил ее муж, хоккеист Александр Овечкин. 

"Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!" – написал он.

Шубская обнародовала в Instagram тот же снимок и назвала рост и вес новорожденного.

"27 мая родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см, 3800 граммов! Мы самые счастливые", – отметила она.

Замуж за Овечкина Шубская вышла в июле 2017 года. У них есть сын Сергей, родившийся в октябре 2018 года.

Анастасия Шубская родилась 16 ноября 1993 года в Швейцарии. Она дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой от второго супруга, бизнесмена Кирилла Шубского.

Глаголева скончалась в Германии 16 августа 2017 года.

Теги: Александр Овечкин, Анастасия Шубская, Вера Глаголева, роды
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