"Ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинскими Кардашян". Onuka рассказала, почему скрыла беременность

Лидер проекта Onuka Ната Жижченко, ставшая впервые мамой, на своей странице в Instagram рассказала, почему не сообщала о беременности.
"Весть о рождении Саши в медиа могла бы конкурировать с выходом сразу всех будущих релизов нашей группы. Нам буквально оборвали мессенджеры с поздравлениями, и я не устану благодарить за эти теплые слова", – написала исполнительница.
Жижченко подчеркнула, что некоторые из поздравителей отметили, что беременность она держала в секрете.
"Здесь сразу в голове возникает вопрос о законности этой таинственности. Тем не менее, по моему мнению, некоторые аспекты своей жизни ты должен оставлять вне своей публичной деятельности. Более того, откровенно говоря, ни я, ни Женя никогда не стремились стать украинскими Кардашян и заниматься продвижением своего творчества в режиме реалити. Для своего слушателя мне больше всего хотелось бы остаться музыкантом, а не активной корреспонденткой соцсетей или советчицей по домашним вопросам. Для меня эти отношения с вами дороги именно потому, что вы разделяете со мной любовь к музыке. Никакой секретности, только приоритетность", – объяснила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вістка про народження Сашка у медіа могла б конкурувати з виходом одразу усіх маи * бутніх релізів нашого гурту. Нам буквально обірвали месенджери з привітаннями, і я не втомлюсь дякувати за ці теплі слова. Щоправда, дехто все ж наголосив, що вагітність ми тримали у секреті. І тут одразу в голові виникає питання стосовно законності цієі * таємничості. * Все ж, на мою думку, деякі аспекти свого життя ти маєш залишати поза своєю публічною діяльністю. Ба більше, відверто, ні я, ні Женя аж ніколи не прагнули стати украі * нськими Кардаш'янами і заи * матися просуванням своєі * творчості у режимі реаліті. Для свого слухача мені понад усе хотілося б лишитися музикантом, а не активною дописувачкою соцмереж чи радницею з хатніх питань. Для мене ці стосунки з вами наи * дорожчі саме тому, що ви розділяєте зі мною любов до музики. Ніякоі * секретності, лише пріорітетність. *
О том, что Жижченко родила первенца, стало известно 14 мая. Отец ребенка – лидер проекта Tne Maneken, продюсер Евгений Филатов.
Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.