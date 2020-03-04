Дочь Веры Глаголевой беременна мальчиком

Дочь покойной российской актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская назвала пол ребенка, который должен родиться: она ждет сына.

Шубская: Такой красивый, душевный и веселый baby shower мне устроили мои девочки Фото: nastyashubskaya / Instagram

Российская актриса Анастасия Шубская на своей странице в Instagram разместила снимок в объятиях супруга, хоккеиста Александра Овечкина. Они позировали на фоне надписи "Добро пожаловать, маленький джентльмен!".

"Такой красивый, душевный и веселый baby shower мне устроили мои девочки", – написала она.

Baby shower – вечеринка в честь ребенка, который должен родиться.

Замуж за Овечкина Шубская вышла в июле 2017 года. У них есть сын Сергей, родившийся в октябре 2018 года.

Шубская родилась 16 ноября 1993 года в Швейцарии. Она дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой от второго супруга, бизнесмена Кирилла Шубского.

Глаголева скончалась в Германии 16 августа.