Дочь Веры Глаголевой беременна мальчиком

Российская актриса Анастасия Шубская на своей странице в Instagram разместила снимок в объятиях супруга, хоккеиста Александра Овечкина. Они позировали на фоне надписи "Добро пожаловать, маленький джентльмен!".
"Такой красивый, душевный и веселый baby shower мне устроили мои девочки", – написала она.
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Такой красивый ,душевный и весёлый #babyshower мне устроили мои девочки, во главе с @varvara_41791 * спасибо вам ,дорогие,за прекрасный праздник и за то , что улыбка просто не покидала меня весь вечер * очень много фотографий, остальные будут в актуальном * #ovechkinfamily #ovechkin#babyboy#pregnancy#овечкин #ovijr photo: @julia.chess
Baby shower – вечеринка в честь ребенка, который должен родиться.
Замуж за Овечкина Шубская вышла в июле 2017 года. У них есть сын Сергей, родившийся в октябре 2018 года.
Шубская родилась 16 ноября 1993 года в Швейцарии. Она дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой от второго супруга, бизнесмена Кирилла Шубского.
Глаголева скончалась в Германии 16 августа.