Дочь Коломойского родила двойню – Палица

57-летний украинский бизнесмен Игорь Коломойский 2 июня стал дедушкой – его 35-летняя дочь Анжелика Коломойская родила двойню. Об этом в эфире программы "Hard c Влащенко", которая выходит на телеканале ZIK, сообщил друг Коломойского, народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица.
Коломойский отпраздновал рождение двойни в офисе нардепа.
"Мы вчера виделись. У него родилось два внука. Родила его дочь", – заявил Палица.
Политик подчеркнул, что они с Коломойским являются давними друзьями и видятся в последнее время достаточно часто.
"Он же в Украине. Мы друзья. Мы давние друзья", – подытожил Палица.
Игорь Коломойский родился в 1963 году. Бизнесмен женат, имеет дочь Анжелику и сына Григория.
В 2011 году Ажелика Коломойская вышла замуж за гражданина Израиля Олега Бокоева. Издание "Сегодня" писало, что свадебная церемония прошла в Эйлате (Израиль).