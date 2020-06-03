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03 июня, 2020
 
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Дочь Коломойского родила двойню – Палица

2 июня дочь 57-летнего украинского бизнесмена Игоря Коломойского, 35-летняя Анжелика Коломойская родила двойню, сообщил нардеп из группы "За майбутнє" Игорь Палица.

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Дочь Коломойского родила ему внуков
Дочь Коломойского родила ему внуков
Фото: ЕРА

57-летний украинский бизнесмен Игорь Коломойский 2 июня стал дедушкой – его 35-летняя дочь Анжелика Коломойская родила двойню. Об этом в эфире программы "Hard c Влащенко", которая выходит на телеканале ZIK, сообщил друг Коломойского, народный депутат из группы "За майбутнє" Игорь Палица. 

Коломойский отпраздновал рождение двойни в офисе нардепа. 

"Мы вчера виделись. У него родилось два внука. Родила его дочь", – заявил Палица. 

Политик подчеркнул, что они с Коломойским являются давними друзьями и видятся в последнее время достаточно часто. 

"Он же в Украине. Мы друзья. Мы давние друзья", – подытожил Палица. 

ВИДЕО
Комментарий Палицы о внуках Коломойского можно послушать с 49.00 минуты Видео:Телеканал ZIK / YouTube

Игорь Коломойский родился в 1963 году. Бизнесмен женат, имеет дочь Анжелику и сына Григория. 

В 2011 году Ажелика Коломойская вышла замуж за гражданина Израиля Олега Бокоева. Издание "Сегодня" писало, что свадебная церемония прошла в Эйлате (Израиль).

Теги: Украина, Женева, Игорь Коломойский, Игорь Палица, беременность
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