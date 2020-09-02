Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео

Украинская актриса Анна Саливанчук 2 сентября на своей странице в Instagram разместила откровенный ролик, в котором показан процесс родов от момента потуг до прикладывания новорожденного к груди матери.
На обложке видео запечатлена рука ребенка с биркой, где указана дата его появления на свет – Саливанчук родила второго сына 1 сентября.
"Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала и все показывала! Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли!" – написала она.
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Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына!!!!! * Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! * А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. * Разве что после того как, уже все произойдёт. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! * Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! * Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями! Знаете почему? * Это очень длинная и интересная история, почему я стала блогером. Почему стала на показ выставлять всю свою жизнь. Я обязательно вам напишу целый пост об этом, но сейчас отвечу коротко- я даже не догадывалась, что стольким людям буду полезна своими знаниями, навыками. Мне ежедневно приходят письма благодарности, за то что я многим помогаю находить, узнавать что то: рецепты, одежда, уход, быт, обучение ребёнка, клиники, мебель, машины и тд и тп Не волнуйтесь, я и дальше буду продолжать вас баловать новыми интересными постами, фото, информацией и скоро будет много розыгрышей и подарков, ждите! * Я люблю и ценю каждого своего подписчика!!! * Держите кулачки за моего малыша и пусть все дети Мира будут здоровы@isidaclinic - вы лучшие!!!!
Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.
16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.