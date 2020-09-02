Саливанчук откровенно показала, как рожала второго сына. Видео

Украинская актриса Анна Саливанчук во второй раз стала мамой. Процесс родов артистки был запечатлен на видео, которое она разместила в сети.

Саливанчук: Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 2 сентября на своей странице в Instagram разместила откровенный ролик, в котором показан процесс родов от момента потуг до прикладывания новорожденного к груди матери.

На обложке видео запечатлена рука ребенка с биркой, где указана дата его появления на свет – Саливанчук родила второго сына 1 сентября.

"Ну все, наконец-то, я родила второго, здорового, красивого сына! Если честно, я немного волновалась, потому что ничего не скрывала и все показывала! Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли!" – написала она.

Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.