Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" обнародовала фото сына

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует вместе со своим пятилетним сыном Глебом на пляже возле речки.
"Мой сын Глеб, сказал, что после того, как я рожу ему братика, сразу пойду за сестричкой", – призналась актриса.
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Счастье выглядит именно так!!!!!! Мой сын Глеб, сказал что после того как я рожу братика, сразу пойду за сестричкой:)))))) к стате - помогите выбрать имя сыну- пишите варианты, если кто то поможет мне определиться с именем - получит подарок:))). Фото- @vladislav_kozlenko_ Платье- @onebyoneua Шляпа, очки- @luckylook_ukraine
"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.
Анна Саливанчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.
Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.
В середине июня актриса заявила, что готовится стать мамой во второй раз. По словам Саливанчук, она ждет мальчика, хотя очень хотела девочку.