Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" обнародовала фото сына

34-летняя украинская актриса Анна Саливанчук, сыгравшая в ситкоме "Однажды под Полтавой" роль продавца Веры, вместе со своим пятилетним сыном Глебом снялась в пляжной фотосессии.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых позирует вместе со своим пятилетним сыном Глебом на пляже возле речки.

"Мой сын Глеб, сказал, что после того, как я рожу ему братика, сразу пойду за сестричкой", – призналась актриса.

"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.

Анна Саливанчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.

Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

В середине июня актриса заявила, что готовится стать мамой во второй раз. По словам Саливанчук, она ждет мальчика, хотя очень хотела девочку.