Врачи во время УЗИ довели беременную звезду сериала "Однажды под Полтавой" до слез

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая играет в сериале "Однажды под Полтавой" продавца Веру, сообщила, что у ее старшего сына Глеба через два месяца появится брат.

Саливанчук: Я была уверена, что у меня девочка Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Саливанчук в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", сообщила, что ждет мальчика.

По словам актрисы, сейчас она находится на седьмом месяце беременности.

"20 недель мой ребенок не показывал свой пол. 20 недель у меня все было не так, как в первый раз. Я была уверена, что у меня девочка, но потом прихожу на УЗИ, а мне говорят: "Ну вот, у вас мальчик". У меня побежали слезы", – рассказала Саливанчук.

Актриса призналась, что, узнав пол второго ребенка, даже пыталась переубедить врачей в том, что они ошиблись.

"Я плачу и говорю: "Это не мальчик, это девочка, вы ошибаетесь, так не может быть", – поделилась воспоминаниями Саливанчук.

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Видео: Світське життя / YouTube





"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.

Анна Саливанчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.

Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

В интервью Viva! актриса в середине июня сообщила о второй беременности.