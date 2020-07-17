Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила фото и видео из семейного архива, на которых запечатлена их с мужем церемония венчания.
Публикацию актриса посвятила юбилейной дате – супруги обвенчались 17 июля 2015 года.
"Как ни странно, но на 10-й день после знакомства с будущим мужем поняла, что это именно тот мужчина, от которого я хочу сына! Я увидела его детскую фотографию и расплакалась!" – призналась Саливанчук.
Актриса отметила, что у них с мужем не было свадьбы, но он пообещал со временем организовать церемонию.
"Но я хочу быть не беременной и танцевать до утра", – подытожила Саливанчук.
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Под эту песню мы первый раз танцевали медленный танец, под эту песню я шла под венец! и Вот сегодня уже 5 лет как мы повенчались, и нашему сыну Глебу сегодня 4,8 -как вы понимаете мы долго не думали:))) как не странно но я на 10 день после знакомства с @alexbozhkov поняла , что это именно тот мужчина от которого я хочу сына! Я увидела его детскую фотографию и расплакалась! Подумала не ужели все так просто, а почему просто я 30 лет тебя ждала мой Александр Божков!!!! Мне не важно была свадьба, девичники- я хотела сына! И да -свадьбы у нас не было- были только мы и наши родители, но Саша пообещал, что у нас она обязательно будет- но я хочу быть не беременной и танцевать до утра!!!!! Спасибо жизнь, люблю тебя мой Божков и продолжаю и дальше производить на свет Божковых!!!! Ты многому меня научил, показал, я думаю что у нас ещё много интересного впереди, хочу встретить с тобой 50 лет совместной жизни! Люблю безмерно тебя- ты знаешь!!!
"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.
Анна Саливанчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.
Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.
16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз. По словам Саливанчук, у нее родится мальчик.