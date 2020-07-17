Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания

34-летняя украинская актриса Анна Саливанчук, которая играет в сериале "Однажды под Полтавой" продавца Веру, призналась, что спустя 10 дней после знакомства с будущим мужем поняла, что хочет родить от него сына.

Саливанчук о будущей свадьбе: Хочу быть не беременной и танцевать до утра Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила фото и видео из семейного архива, на которых запечатлена их с мужем церемония венчания.

Публикацию актриса посвятила юбилейной дате – супруги обвенчались 17 июля 2015 года.

"Как ни странно, но на 10-й день после знакомства с будущим мужем поняла, что это именно тот мужчина, от которого я хочу сына! Я увидела его детскую фотографию и расплакалась!" – призналась Саливанчук.

Актриса отметила, что у них с мужем не было свадьбы, но он пообещал со временем организовать церемонию.

"Но я хочу быть не беременной и танцевать до утра", – подытожила Саливанчук.

"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.

Анна Саливанчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.

Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз. По словам Саливанчук, у нее родится мальчик.