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22 декабря, 2020
 
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"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь

Украинский политик Олег Ляшко поздравил в сети дочь Владиславу с 18-летием.

Ляшко: У тебя все получится, солнце
Ляшко: У тебя все получится, солнце
Фото: liashko / Instagram

Лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко 19 декабря обнародовал в Instagram архивный семейный снимок, на котором запечатлен вместе с женой Роситой Сайранен и дочерью Владиславой. Публикацию политик посвятил 18-летию дочери.

Ляшко позирует в кадре в профиль, обнимая жену с дочерью за плечи.

"Сегодня нашей Владе 18! Фантастический возраст, фантастическая дочь! У тебя все получится, солнце!" – подписал он фото.

Ляшко и Сайранен зарегистрировали брак летом 2018 года после 20 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двоих детей – дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020).

Теги: Олег Ляшко, дети, семья
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