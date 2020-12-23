ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие. Знаменитости, умершие в 2020-м. Список

В 2020 году ушло много знаковых людей из мира спорта, искусства, политики и моды. Часть из них умерли из-за последствий заражения коронавирусом, другие погибали при невыясненных обстоятельствах, третьи – в силу почтенного возраста. Так или иначе, но их уход оказал и окажет влияние на ту сферу деятельности, в которой они были признаны настоящими профессионалами. Издание "ГОРДОН" составило список известных людей, кто навсегда остался в 2020 году.

 
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2020-й многим запомнится не только трагическими последствиями пандемии коронавируса, но и смертью многих знаковых людей
2020-й многим запомнится не только трагическими последствиями пандемии коронавируса, но и смертью многих знаковых людей
Фото: depositphotos.com
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

ЯНВАРЬ

Константин БРОМБЕРГ

10 января от инсульта скончался известный советский кинорежиссер, автор популярных фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи", уроженец Харькова Константин Бромберг. Ему было 80 лет. В 1997 году он переехал в американский Детройт, где, по словам дочери, занимался общественной деятельностью, писал стихи и мемуары. Лет 10 назад появились сообщения, что Бромберг планирует снять сериал по мотивам "Приключений Электроника", но этот проект так и не был реализован.

Коби БРАЙАНТ

26 января в авиакатастрофе погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. 41-летний спортсмен летел на вертолете, который врезался в склон холма в пригороде Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996-го по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У баскетболиста осталась жена и трое детей.

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Коби Брайант с дочерью Джанной. Фото: Essence / Facebook

ФЕВРАЛЬ

Валентина ШЕВЧЕНКО

3 февраля на 85-м году жизни скончалась Валентина Шевченко – украинский политик, единственная женщина, возглавлявшая президиум Верховного Совета УССР. Она провела на этом посту больше пяти лет – с 1985-го по 1990-й. До этого Шевченко четыре года проработала заместителем министра образования, затем два года – заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, 10 лет (с 1975-го по 1985 год) – заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. После развала Советского Союза она ушла из политики, редко появлялась на публике и не давала интервью.

Кирк ДУГЛАС

5 февраля ушел из жизни знаменитый американский актер, легенда Голливуда Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Он прославился ролями в фильмах "Спартак", "Жажда жизни", "Злые и красивые", "Одиссея", "Ярость". В 1996 году Дуглас был удостоен награды Американской киноакадемии – "Оскара" – за 50-летний вклад в кинематограф. Артист вошел в двадцатку величайших легенд экрана по версии Американского института кино.

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Кирк Дуглас. Фото: ЕРА

Георгий ШЕНГЕЛАЯ

17 февраля не стало 82-летнего грузинского режиссера и сценариста Георгия Шенгелая, автора фильмов "Мелодии Верийского квартала" и "Пиросмани". Картина "Путешествие молодого композитора" в 1986 году принесла Шенгелая "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

МАРТ

Эдуард ЛИМОНОВ

17 марта умер писатель, поэт и политик Эдуард Лимонов (настоящая фамилия – Савенко). Ему было 77 лет. Детство и юность Лимонова прошли в Харькове, в 24 года он переехал в Москву, в 31 – эмигрировал из СССР сначала в США, потом во Францию, где был опубликован его дебютный роман "Это я – Эдичка".

В Россию Лимонов вернулся после распада Советского Союза и активно занялся политической деятельностью. Возглавлял запрещенную в России Национал-большевистскую партию, позднее – незарегистрированную партию "Другая Россия". В 2003-м был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение оружия. Был условно-досрочно освобожден после двух лет в тюрьме. Из-за антиукраинских высказываний Лимонову несколько раз запрещали въезд в Украину.

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Эдуард Лимонов. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Ирина БЕКЕШКИНА

21 марта ушла из жизни авторитетный украинский социолог, старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Ирина Бекешкина. Ей было 68 лет. С 2010 года Бекешкина возглавляла Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который одним из первых в независимой Украине начал проводить национальные экзит-поллы во время выборов. Бекешкина разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепции электорального поведения, его особенностей в Украине. Она была автором более 100 научных трудов.

Анатолий МОКРЕНКО

24 марта не стало известного украинского оперного певца, баритона, первого исполнителя песни "Два кольори" Анатолия Мокренко. Он скончался на 88-м году жизни. Мокренко с 1991-го по 1999-й был генеральным директором и художественным руководителем Национальной оперы имени Шевченко, с 1965-го – преподавал вокал в Национальной музыкальной академии имени Чайковского (Киевская консерватория).

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Видео: Viktor Ostafeychuk / YouTube

Инна МАКАРОВА

25 марта не стало популярной советской актрисы Инны Макаровой, ей было 93 года. Артистка сыграла роли в более чем 60 фильмах, среди них "Молода гвардия", "Высота", "Дорогой мой человек", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова".

АПРЕЛЬ

Иван ВАКАРЧУК

4 апреля во Львове скончался ученый, доктор-физико-математических наук, министр образования Украины в 2007–2010 годах. Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Ученому было 72 года. Вакарчук-старший дважды возглавлял Львовский национальный университет – в 1990–2007 и в 2010–2013 годах. Он автор более 200 научных работ.

В день смерти отца Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook: "Сегодня не стало моего самого близкого друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа, и отца, и дедушки... Человека, создавшего прочную и любящую семью... Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и сердцем добивался нашей независимости, а потом по кирпичику строил родное государство... […] Спасибо, папа... люблю тебя и всегда буду любить... С Богом..."

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/1625887360868355

Ирфан КХАН

29 апреля ушел из жизни известный индийский актер театра и кино Ирфан Кхан – один из немногих артистов, добившихся признания не только в родном Болливуде, но и в Голливуде. Большинству зрителей он стал известен благодаря фильмам "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Инферно", "Воин", "Ланчбокс". Кхану было 53 года. Он умер в одной из частных клиник в Мумбаи, куда был госпитализирован с инфекцией толстой кишки.

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Ирфан Кхан. Фото: Irrfan / Facebook

Нина КИРСО

30 апреля не стало эстрадной певицы, солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. 56-летняя артистка скончалась в родной Полтаве после того, как почти два года находилась в коме (летом 2018 года Кирсо нашли в ее квартире без сознания – врачи диагностировали у артистки кровоизлияние в мозг).

Группа "Фристайл", в которой Кирсо солировала с 1991 года, была широко известно благодаря хитам "Ах, какая женщина", "Больно мне, больно", "Белая метелица", "Цветет калина", "Целуй меня горячей".

МАЙ

Литтл РИЧАРД

9 мая скончался 87-летний американский музыкант, один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард. Своим кумиром его называли многие музыканты, включая Пола Маккартни, Элтона Джона, Prince, участников группы Scorpions. В середине 1950-х песни Ричарда Long Tall Sally, Rip it Up, Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly стали мегахитами. В 1986-м музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993-м вручили "Грэмми" за вклад в развитие музыки.

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Литтл Ричард с одной из самых известных своих композиций Tutti Frutti. Видео: fatdog14 / YouTube

ИЮНЬ

Мирослав СКОРИК

1 июня, не дожив менее полутора месяцев до своего 82-летия, умер украинский композитор, музыковед, педагог, художественный руководитель Национальной оперы Украины в 2011–2016 годах Мирослав Скорик. Широкой аудитории он известен как автор "Мелодии ля-минор".

Скорик – автор десятков музыкальных произведений, в том числе оперы "Моисей", балета "Возвращение Баттерфляй", поэмы "Сильнее смерти", "Карпатской рапсодии для скрипки и фортепиано" и многих других. Он писал музыку к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и ряду других мультипликационных и кинолент.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Михаил КОКШЕНОВ

4 июня скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов, известный по фильмам "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Ему было 83 года.

Анатолий ТРУШКИН

9 июня не стало российского писателя-юмориста, сценариста и телеведущего Анатолия Трушкина, чьи произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие. За несколько недель до смерти 78-летнего Трушкина госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сергей ХРУЩЕВ

18 июня ушел из жизни сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, конструктор и ученый, специалист в сфере ракетно-космической техники Сергей Хрущев. Ему было 84 года. С 1991 года он жил и работал в США, в 1999-м получил американское гражданство.

Associated Press со ссылкой на спикера департамента здравоохранения американского штата Род-Айленд Джозефа Венделькена сообщило, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Представитель полиции Тодд Паталано заявил, что никаких признаков нападения и насильственной смерти не обнаружено.

Вдова Хрущева Валентина Голенко сообщения об огнестрельном ранении мужа опровергла, заявив, что ее муж скончался от старости, как и было указано в заключении о смерти. Она также добавила, что Хрущев два года серьезно болел.

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Сергей Хрущев рядом со снимком своего отца Никиты Хрущева. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Виктор ПРОСКУРИН

30 июня не стало советского и российского актера Виктора Проскурина, запомнившегося ролями в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Однажды 20 лет спустя", "Приключения Шерлока Холмса" и многих других. Проскурину было 68 лет.

ИЮЛЬ

Эннио МОРРИКОНЕ

6 июля не стало выдающегося итальянского композитора 91-летнего Эннио Морриконе. Он умер в родном Риме, в больнице, куда был госпитализирован с переломом бедренной кости после падения.

За почти полувековую карьеру он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в частности "Хороший, плохой, злой", "Неприкасаемые", "Однажды в Америке", "Легенда о пианисте". Морриконе – обладатель двух "Оскаров" (за выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино "Мерзкая восьмерка"), трехкратный лауреат премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная музыка", шестикратный лауреат премии BAFTA в категории "Лучшее написание оригинальной музыки к фильму".

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Топ-10 мелодий к фильмам, написанных Эннио Морриконе. Видео: Joshua Bader / YouTube

Алан ПАРКЕР

31 июля скончался знаковый британский кинорежиссер и сценарист Алан Паркер. В фильмографии 76-летнего режиссера такие картины, как "Эвита", "Багси Мэлоун", "Стена", "Полуночный экспресс", "Сердце ангела", "Миссисипи в огне" и другие. В 1995 году Паркер получил орден Британской империи, а в 2002 году был произведен в рыцари.

АВГУСТ

Валентина ЛЕГКОСТУПОВА

14 августа скончалась советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, известная своими хитами "Ягода малина" и "Капля в море". За восемь дней до смерти 54-летнюю артистку госпитализировали из собственной квартиры с тяжелой черепно-мозговой травмой. Она так и не вышла из комы.

Сын и дочь певицы уверены, что перед смертью она была жестоко избита и к этому может быть причастен последний муж Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов. Сам Фирсов утверждал, что певица упала и ударилась головой.

ВИДЕО
Видео: MP3Nice / YouTube

Николай ГУБЕНКО

16 августа, за день до своего 79-летия, умер уроженец Одессы, актер и режиссер, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки", последний министр культуры СССР, заместитель председателя Московской гордумы Николай Губенко. Артист был известен ролями в фильмах "Прошу слова", "Они сражались за Родину", "Золотые ворота" и многих других.

Борис ПАТОН

19 августа скончался легендарный украинский ученый, изобретатель, доктор технических наук, специалист в сфере металлургии и технологии металлов Борис Патон. Ему был 101 год. С 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук Украины, в последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м. Академик лечился в Институте кардиохирургии имени Амосова из-за многочисленных заболеваний сердца. Причиной смерти стала остановка сердца.

СЕНТЯБРЬ

Борис КЛЮЕВ

1 сентября в возрасте 76 лет от тяжелого онкологического заболевания умер советский и российский актер Борис Клюев. После окончания в 1969-м Высшего театрального училища имени Щепкина и до самой смерти он прослужил в Малом театре России. Широкую популярность получил после роли графа Рошфора в советской экранизации "Трех мушкетеров", шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить..." и графа Орлова в многосерийном фильме "Михайло Ломоносов".

Ирина ПЕЧЕРНИКОВА

1 сентября, за день до своего 75-летнего юбилея, ушла из жизни актриса Ирина Печерникова, ставшая популярной после фильмов "Доживем до понедельника", "Два капитана", "34-й скорый".

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Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка. Кадр из фильма 1968 года "Доживем до понедельника". Скриншот: Киностудия Горького / YouTube 

Иван САЛИЙ

26 сентября скончался глава Киевской городской государственной администрации в 1992–1993 годах Иван Салий. Причиной скоропостижной смерти 76-летнего политика стал внезапно оторвавшийся тромб. После должности столичного градоначальника Салий дважды был заместителем главы КГГА, заместителем министра транспорта, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

ОКТЯБРЬ

Карел ФИАЛА

3 октября не стало известного чешского оперного певца, тенора, артиста мюзиклов и киноактера Карела Фиалы. Ему было 95 лет. Широкую известность он получил, исполнив главную роль музыкальной пародийной комедии-вестерне "Лимонадный Джо".

Кендзо ТАКАДА

4 октября умер основатель бренда Kenzo, знаменитый японский модельер и дизайнер Кендзо Такада. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции в одной из парижских больниц на 82-м году жизни. Во Францию он эмигрировал 55 лет назад. Всемирно известный бренд собственного имени он основал в 1970-м, в 1993-м продал Kenzo и через шесть лет ушел из большой моды.

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Кендзо Такада. Фото: ЕРА

Ирина СКОБЦЕВА

20 октября в возрасте 93 лет ушла из жизни одна из самых красивых актрис советского кино Ирина Скобцева – вдова советского режиссера Сергея Бондарчука и мама российского режиссера Федора Бондарчука.

На большом экране Скобцева дебютировала в роли Дездемоны в фильме 1955 года "Отелло". Картина получила в Каннах приз за лучшую режиссуру, а актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Скобцева сыграла в более чем 80 фильмах, среди которых "Овод", "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Обыкновенный человек", "Мэри Поппинс, до свидания", "Бархатный сезон" и другие.

Шон КОННЕРИ

31 октября на 91-м году жизни скончался прославленный киноактер шотландского происхождения сэр Шон Коннери. Он умер во сне в своем доме на Багамских островах.

Коннери сыграл более чем в 70 картинах. Наибольшую известность ему принесли роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, также он снимался в картинах об Индиане Джонсе, "Неприкасаемых" и других. Последний фильм с участием актера –"Лига выдающихся джентльменов" – вышел в 2003 году.

Коннери был лауреатом кинопремий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2000 году королева Великобритании Елизавета ІІ посвятила его в рыцари.

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Шон Коннери с женой Мишелин. Фото: ЕРА

НОЯБРЬ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

6 ноября в Москве скончался знаменитый писатель-сатирик, одессит, народный артист Украины и России Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. За месяц до смерти Жванецкий ушел со сцены и прекратил концертную деятельность, несмотря на то, что выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями больше 50 лет. Сатирик был первым и бессменным президентом Всемирного клуба одесситов. Он автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений".

Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине. Полный текст интервью

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

В 2006 году писатель дал большое исповедальное интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В беседе сатирик рассказал о жизни в родной Одессе, о голоде и войне, об антисемитизме, о том, как пробивался в Киеве и Москве, о своем понимании счастья и о том, чего боится больше всего.

ВИДЕО
Видео: Советский юмор. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube

Армен ДЖИГАРХАНЯН

14 ноября ушел из жизни известный советский актер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Он снимался в кино с 1960-х. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Здравствуй, это я!", "Неуловимые мстители", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43".

С 1996 года Джигарханян руководил Московским драматическим театром. В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии. Последний раз – в июне 2020-го, когда его госпитализировали с инсультом.

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Армен Джигарханян. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Роман ВИКТЮК

17 ноября в Москве умер знаменитый театральный режиссер, уроженец Львова Роман Виктюк. Ему было 84 года. В конце октября его госпитализировали с COVID-19. Он шел на поправку, но внезапно скончался от оторвавшегося тромба.

На счету Виктюка более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах Украины, России, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

Режиссера похоронили 23 ноября во Львове в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину. "Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Диего МАРАДОНА

25 ноября умер всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти он перенес срочную операцию на головном мозге – футболисту удалили субдуральную гематому (скопление крови в пространстве между твердой мозговой и паутинной оболочками мозга).

Личный врач Марадоны говорил, что операцию он перенес "очень хорошо". Однако уже после смерти футболиста врачу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В ответ врач заявил, что у спортсмена случился сердечный приступ, от которого умирают пациенты во всем мире. Расследование еще продолжается.

За почти полувековую карьеру Марадона выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.

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Диего Марадона. Фото: ЕРА

ДЕКАБРЬ

Валери Жискар Д'ЭСТЕН

2 декабря скончался президент Франции в 1974–1981 годах Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. В середине сентября его госпитализировали в одну из парижских клиник. Газета Le Parisien утверждала, что причиной госпитализации стала легочная инфекция. Уже после смерти политика его представители подтвердили, что смерть д'Эстена была вызвана осложнениями, связанными с COVID-19.

Борис ПЛОТНИКОВ

2 декабря умер российский актер театра и кино Борис Плотников. Он стал широко известен после исполнения роли Борменталя в экранизации повести Михила Булгакова "Собачье сердце". 71-летний артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Последние 18 лет Плотников служил в Московском художественном театра имени Чехова под руководством сначала Олега Табакова, после – Сергея Женовача.

Ким КИ ДУК

11 декабря не стало культового южнокорейского кинорежиссера Ким Ки Дука. 59-летний режиссер скончался от COVID-19 в Латвии, где собирался оформить вид на жительство и купить дом в Юрмале.

За 30-летнюю кинотворчество Ким Ки Дук снял множество фильмов и получил немало престижных наград. Он лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля – за картину "Ариран" и Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Ким Ки Дук также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох" и других.

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Ким Ки Дук. Фото: ЕРА

Валентин ГАФТ

12 декабря на 86-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Валентин Гафт. Он долго болел, в прошлом году перенес инсульт. Артист играл в театре и кино с середины 1950-х годов, снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах "Гараж", "Здравствуйте, я ваша тетя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи" и других.

После начала российской агрессии против Украины Гафт поддержал руководство РФ. В частности, он назвал себя "путинцем" и заявил, что Россия законно оккупировала Крым.

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Валентин Гафт. Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Геннадий КЕРНЕС

17 декабря стало известно, что в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, вызванных COVID-19 скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В клинике он постоянно находился с сентября 2020 года и несмотря на это в октября выиграл мэрские выборы с результатом 60,34% голосов. 61-летний Кернес возглавлял город 10 лет – с 2010-го.

"Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"

Сын Кернеса Даниил рассказывал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое. С этим было связано тяжелое течение болезни. В связи со смертью мэра в Харькове объявляли двухдневный траур. Кернеса похоронили 23 декабря.

Теги: Роман Виктюк, Валентин Гафт, Геннадий Кернес, смерть, Эдуард Лимонов, Сергей Хрущев, Армен Джигарханян, Михаил Жванецкий, Иван Салий, Мирослав Скорик, Диего Марадона, Борис Патон, Ирина Бекешкина, Коби Брайант, Михаил Кокшенов, Инна Макарова, Ирина Скобцева, Анатолий Мокренко, Шон Коннери, Борис Клюев, Нина Кирсо, Кирк Дуглас, Иван Вакарчук, Валери Жискар д’Эстен, Литл Ричард, Анатолий Трушкин, Валентина Легкоступова, Виктор Проскурин, Эннио Морриконе, Алан Паркер, Ирина Печерникова, Ким Ки Дук
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