Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие. Знаменитости, умершие в 2020-м. Список

2020-й многим запомнится не только трагическими последствиями пандемии коронавируса, но и смертью многих знаковых людей Фото: depositphotos.com

ЯНВАРЬ

Константин БРОМБЕРГ

10 января от инсульта скончался известный советский кинорежиссер, автор популярных фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи", уроженец Харькова Константин Бромберг. Ему было 80 лет. В 1997 году он переехал в американский Детройт, где, по словам дочери, занимался общественной деятельностью, писал стихи и мемуары. Лет 10 назад появились сообщения, что Бромберг планирует снять сериал по мотивам "Приключений Электроника", но этот проект так и не был реализован.

Коби БРАЙАНТ

26 января в авиакатастрофе погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант. 41-летний спортсмен летел на вертолете, который врезался в склон холма в пригороде Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" с 1996-го по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У баскетболиста осталась жена и трое детей.

Коби Брайант с дочерью Джанной. Фото: Essence / Facebook

ФЕВРАЛЬ

Валентина ШЕВЧЕНКО

3 февраля на 85-м году жизни скончалась Валентина Шевченко – украинский политик, единственная женщина, возглавлявшая президиум Верховного Совета УССР. Она провела на этом посту больше пяти лет – с 1985-го по 1990-й. До этого Шевченко четыре года проработала заместителем министра образования, затем два года – заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, 10 лет (с 1975-го по 1985 год) – заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. После развала Советского Союза она ушла из политики, редко появлялась на публике и не давала интервью.

Кирк ДУГЛАС

5 февраля ушел из жизни знаменитый американский актер, легенда Голливуда Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Он прославился ролями в фильмах "Спартак", "Жажда жизни", "Злые и красивые", "Одиссея", "Ярость". В 1996 году Дуглас был удостоен награды Американской киноакадемии – "Оскара" – за 50-летний вклад в кинематограф. Артист вошел в двадцатку величайших легенд экрана по версии Американского института кино.

Кирк Дуглас. Фото: ЕРА

Георгий ШЕНГЕЛАЯ

17 февраля не стало 82-летнего грузинского режиссера и сценариста Георгия Шенгелая, автора фильмов "Мелодии Верийского квартала" и "Пиросмани". Картина "Путешествие молодого композитора" в 1986 году принесла Шенгелая "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

МАРТ

Эдуард ЛИМОНОВ

17 марта умер писатель, поэт и политик Эдуард Лимонов (настоящая фамилия – Савенко). Ему было 77 лет. Детство и юность Лимонова прошли в Харькове, в 24 года он переехал в Москву, в 31 – эмигрировал из СССР сначала в США, потом во Францию, где был опубликован его дебютный роман "Это я – Эдичка".

В Россию Лимонов вернулся после распада Советского Союза и активно занялся политической деятельностью. Возглавлял запрещенную в России Национал-большевистскую партию, позднее – незарегистрированную партию "Другая Россия". В 2003-м был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение оружия. Был условно-досрочно освобожден после двух лет в тюрьме. Из-за антиукраинских высказываний Лимонову несколько раз запрещали въезд в Украину.

Эдуард Лимонов. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Ирина БЕКЕШКИНА

21 марта ушла из жизни авторитетный украинский социолог, старший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Ирина Бекешкина. Ей было 68 лет. С 2010 года Бекешкина возглавляла Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, который одним из первых в независимой Украине начал проводить национальные экзит-поллы во время выборов. Бекешкина разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепции электорального поведения, его особенностей в Украине. Она была автором более 100 научных трудов.

Анатолий МОКРЕНКО

24 марта не стало известного украинского оперного певца, баритона, первого исполнителя песни "Два кольори" Анатолия Мокренко. Он скончался на 88-м году жизни. Мокренко с 1991-го по 1999-й был генеральным директором и художественным руководителем Национальной оперы имени Шевченко, с 1965-го – преподавал вокал в Национальной музыкальной академии имени Чайковского (Киевская консерватория).

ВИДЕО

Видео: Viktor Ostafeychuk / YouTube

Инна МАКАРОВА

25 марта не стало популярной советской актрисы Инны Макаровой, ей было 93 года. Артистка сыграла роли в более чем 60 фильмах, среди них "Молода гвардия", "Высота", "Дорогой мой человек", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова".

АПРЕЛЬ

Иван ВАКАРЧУК

4 апреля во Львове скончался ученый, доктор-физико-математических наук, министр образования Украины в 2007–2010 годах. Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Ученому было 72 года. Вакарчук-старший дважды возглавлял Львовский национальный университет – в 1990–2007 и в 2010–2013 годах. Он автор более 200 научных работ.

В день смерти отца Святослав Вакарчук написал на своей странице в Facebook: "Сегодня не стало моего самого близкого друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле... Не стало любящего мужа, и отца, и дедушки... Человека, создавшего прочную и любящую семью... Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и сердцем добивался нашей независимости, а потом по кирпичику строил родное государство... […] Спасибо, папа... люблю тебя и всегда буду любить... С Богом..."

Ирфан КХАН

29 апреля ушел из жизни известный индийский актер театра и кино Ирфан Кхан – один из немногих артистов, добившихся признания не только в родном Болливуде, но и в Голливуде. Большинству зрителей он стал известен благодаря фильмам "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи", "Инферно", "Воин", "Ланчбокс". Кхану было 53 года. Он умер в одной из частных клиник в Мумбаи, куда был госпитализирован с инфекцией толстой кишки.

Ирфан Кхан. Фото: Irrfan / Facebook

Нина КИРСО

30 апреля не стало эстрадной певицы, солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. 56-летняя артистка скончалась в родной Полтаве после того, как почти два года находилась в коме (летом 2018 года Кирсо нашли в ее квартире без сознания – врачи диагностировали у артистки кровоизлияние в мозг).

Группа "Фристайл", в которой Кирсо солировала с 1991 года, была широко известно благодаря хитам "Ах, какая женщина", "Больно мне, больно", "Белая метелица", "Цветет калина", "Целуй меня горячей".

МАЙ

Литтл РИЧАРД

9 мая скончался 87-летний американский музыкант, один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард. Своим кумиром его называли многие музыканты, включая Пола Маккартни, Элтона Джона, Prince, участников группы Scorpions. В середине 1950-х песни Ричарда Long Tall Sally, Rip it Up, Lucille, Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly стали мегахитами. В 1986-м музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 1993-м вручили "Грэмми" за вклад в развитие музыки.

ВИДЕО

Литтл Ричард с одной из самых известных своих композиций Tutti Frutti. Видео: fatdog14 / YouTube

ИЮНЬ

Мирослав СКОРИК

1 июня, не дожив менее полутора месяцев до своего 82-летия, умер украинский композитор, музыковед, педагог, художественный руководитель Национальной оперы Украины в 2011–2016 годах Мирослав Скорик. Широкой аудитории он известен как автор "Мелодии ля-минор".

Скорик – автор десятков музыкальных произведений, в том числе оперы "Моисей", балета "Возвращение Баттерфляй", поэмы "Сильнее смерти", "Карпатской рапсодии для скрипки и фортепиано" и многих других. Он писал музыку к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и ряду других мультипликационных и кинолент.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Михаил КОКШЕНОВ

4 июня скончался советский и российский актер Михаил Кокшенов, известный по фильмам "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". Ему было 83 года.

Анатолий ТРУШКИН

9 июня не стало российского писателя-юмориста, сценариста и телеведущего Анатолия Трушкина, чьи произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур и другие. За несколько недель до смерти 78-летнего Трушкина госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сергей ХРУЩЕВ

18 июня ушел из жизни сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, конструктор и ученый, специалист в сфере ракетно-космической техники Сергей Хрущев. Ему было 84 года. С 1991 года он жил и работал в США, в 1999-м получил американское гражданство.

Associated Press со ссылкой на спикера департамента здравоохранения американского штата Род-Айленд Джозефа Венделькена сообщило, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Представитель полиции Тодд Паталано заявил, что никаких признаков нападения и насильственной смерти не обнаружено.

Вдова Хрущева Валентина Голенко сообщения об огнестрельном ранении мужа опровергла, заявив, что ее муж скончался от старости, как и было указано в заключении о смерти. Она также добавила, что Хрущев два года серьезно болел.

Сергей Хрущев рядом со снимком своего отца Никиты Хрущева. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Виктор ПРОСКУРИН

30 июня не стало советского и российского актера Виктора Проскурина, запомнившегося ролями в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Однажды 20 лет спустя", "Приключения Шерлока Холмса" и многих других. Проскурину было 68 лет.

ИЮЛЬ

Эннио МОРРИКОНЕ

6 июля не стало выдающегося итальянского композитора 91-летнего Эннио Морриконе. Он умер в родном Риме, в больнице, куда был госпитализирован с переломом бедренной кости после падения.

За почти полувековую карьеру он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в частности "Хороший, плохой, злой", "Неприкасаемые", "Однажды в Америке", "Легенда о пианисте". Морриконе – обладатель двух "Оскаров" (за выдающиеся заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино "Мерзкая восьмерка"), трехкратный лауреат премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая оригинальная музыка", шестикратный лауреат премии BAFTA в категории "Лучшее написание оригинальной музыки к фильму".

ВИДЕО

Топ-10 мелодий к фильмам, написанных Эннио Морриконе. Видео: Joshua Bader / YouTube

Алан ПАРКЕР

31 июля скончался знаковый британский кинорежиссер и сценарист Алан Паркер. В фильмографии 76-летнего режиссера такие картины, как "Эвита", "Багси Мэлоун", "Стена", "Полуночный экспресс", "Сердце ангела", "Миссисипи в огне" и другие. В 1995 году Паркер получил орден Британской империи, а в 2002 году был произведен в рыцари.

АВГУСТ

Валентина ЛЕГКОСТУПОВА

14 августа скончалась советская и российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, известная своими хитами "Ягода малина" и "Капля в море". За восемь дней до смерти 54-летнюю артистку госпитализировали из собственной квартиры с тяжелой черепно-мозговой травмой. Она так и не вышла из комы.

Сын и дочь певицы уверены, что перед смертью она была жестоко избита и к этому может быть причастен последний муж Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов. Сам Фирсов утверждал, что певица упала и ударилась головой.

ВИДЕО

Видео: MP3Nice / YouTube

Николай ГУБЕНКО

16 августа, за день до своего 79-летия, умер уроженец Одессы, актер и режиссер, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки", последний министр культуры СССР, заместитель председателя Московской гордумы Николай Губенко. Артист был известен ролями в фильмах "Прошу слова", "Они сражались за Родину", "Золотые ворота" и многих других.

Борис ПАТОН

19 августа скончался легендарный украинский ученый, изобретатель, доктор технических наук, специалист в сфере металлургии и технологии металлов Борис Патон. Ему был 101 год. С 1962-го Патон возглавлял Национальную академию наук Украины, в последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015-м. Академик лечился в Институте кардиохирургии имени Амосова из-за многочисленных заболеваний сердца. Причиной смерти стала остановка сердца.

СЕНТЯБРЬ

Борис КЛЮЕВ

1 сентября в возрасте 76 лет от тяжелого онкологического заболевания умер советский и российский актер Борис Клюев. После окончания в 1969-м Высшего театрального училища имени Щепкина и до самой смерти он прослужил в Малом театре России. Широкую популярность получил после роли графа Рошфора в советской экранизации "Трех мушкетеров", шпиона Трианона в "ТАСС уполномочен заявить..." и графа Орлова в многосерийном фильме "Михайло Ломоносов".

Ирина ПЕЧЕРНИКОВА

1 сентября, за день до своего 75-летнего юбилея, ушла из жизни актриса Ирина Печерникова, ставшая популярной после фильмов "Доживем до понедельника", "Два капитана", "34-й скорый".

Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка. Кадр из фильма 1968 года "Доживем до понедельника". Скриншот: Киностудия Горького / YouTube

Иван САЛИЙ

26 сентября скончался глава Киевской городской государственной администрации в 1992–1993 годах Иван Салий. Причиной скоропостижной смерти 76-летнего политика стал внезапно оторвавшийся тромб. После должности столичного градоначальника Салий дважды был заместителем главы КГГА, заместителем министра транспорта, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

ОКТЯБРЬ

Карел ФИАЛА

3 октября не стало известного чешского оперного певца, тенора, артиста мюзиклов и киноактера Карела Фиалы. Ему было 95 лет. Широкую известность он получил, исполнив главную роль музыкальной пародийной комедии-вестерне "Лимонадный Джо".

Кендзо ТАКАДА

4 октября умер основатель бренда Kenzo, знаменитый японский модельер и дизайнер Кендзо Такада. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции в одной из парижских больниц на 82-м году жизни. Во Францию он эмигрировал 55 лет назад. Всемирно известный бренд собственного имени он основал в 1970-м, в 1993-м продал Kenzo и через шесть лет ушел из большой моды.

Кендзо Такада. Фото: ЕРА

Ирина СКОБЦЕВА

20 октября в возрасте 93 лет ушла из жизни одна из самых красивых актрис советского кино Ирина Скобцева – вдова советского режиссера Сергея Бондарчука и мама российского режиссера Федора Бондарчука.

На большом экране Скобцева дебютировала в роли Дездемоны в фильме 1955 года "Отелло". Картина получила в Каннах приз за лучшую режиссуру, а актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Скобцева сыграла в более чем 80 фильмах, среди которых "Овод", "Война и мир", "Зигзаг удачи", "Обыкновенный человек", "Мэри Поппинс, до свидания", "Бархатный сезон" и другие.

Шон КОННЕРИ

31 октября на 91-м году жизни скончался прославленный киноактер шотландского происхождения сэр Шон Коннери. Он умер во сне в своем доме на Багамских островах.

Коннери сыграл более чем в 70 картинах. Наибольшую известность ему принесли роли Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, также он снимался в картинах об Индиане Джонсе, "Неприкасаемых" и других. Последний фильм с участием актера –"Лига выдающихся джентльменов" – вышел в 2003 году.

Коннери был лауреатом кинопремий "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В 2000 году королева Великобритании Елизавета ІІ посвятила его в рыцари.

Шон Коннери с женой Мишелин. Фото: ЕРА

НОЯБРЬ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

6 ноября в Москве скончался знаменитый писатель-сатирик, одессит, народный артист Украины и России Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. За месяц до смерти Жванецкий ушел со сцены и прекратил концертную деятельность, несмотря на то, что выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями больше 50 лет. Сатирик был первым и бессменным президентом Всемирного клуба одесситов. Он автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений".

Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине. Полный текст интервью

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.

В 2006 году писатель дал большое исповедальное интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В беседе сатирик рассказал о жизни в родной Одессе, о голоде и войне, об антисемитизме, о том, как пробивался в Киеве и Москве, о своем понимании счастья и о том, чего боится больше всего.

ВИДЕО

Видео: Советский юмор. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube

Армен ДЖИГАРХАНЯН

14 ноября ушел из жизни известный советский актер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Он снимался в кино с 1960-х. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Здравствуй, это я!", "Неуловимые мстители", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43".

С 1996 года Джигарханян руководил Московским драматическим театром. В 2018 году актер перенес инфаркт и впал в кому. Впоследствии он несколько раз попадал в больницу в тяжелом состоянии. Последний раз – в июне 2020-го, когда его госпитализировали с инсультом.

Армен Джигарханян. Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Роман ВИКТЮК

17 ноября в Москве умер знаменитый театральный режиссер, уроженец Львова Роман Виктюк. Ему было 84 года. В конце октября его госпитализировали с COVID-19. Он шел на поправку, но внезапно скончался от оторвавшегося тромба.

На счету Виктюка более 250 спектаклей, которые он поставил в театрах Украины, России, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии.

Режиссера похоронили 23 ноября во Львове в семейном склепе на Лычаковском кладбище.

"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка

В начале военного конфликта на Донбассе в 2014 году режиссер поддержал Украину. "Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы", – сказал Виктюк в комментарии изданию "ГОРДОН".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Диего МАРАДОНА

25 ноября умер всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. Незадолго до смерти он перенес срочную операцию на головном мозге – футболисту удалили субдуральную гематому (скопление крови в пространстве между твердой мозговой и паутинной оболочками мозга).

Личный врач Марадоны говорил, что операцию он перенес "очень хорошо". Однако уже после смерти футболиста врачу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В ответ врач заявил, что у спортсмена случился сердечный приступ, от которого умирают пациенты во всем мире. Расследование еще продолжается.

За почти полувековую карьеру Марадона выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира.

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют "Рука Бога": он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1.

Диего Марадона. Фото: ЕРА

ДЕКАБРЬ

Валери Жискар Д'ЭСТЕН

2 декабря скончался президент Франции в 1974–1981 годах Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года. В середине сентября его госпитализировали в одну из парижских клиник. Газета Le Parisien утверждала, что причиной госпитализации стала легочная инфекция. Уже после смерти политика его представители подтвердили, что смерть д'Эстена была вызвана осложнениями, связанными с COVID-19.

Борис ПЛОТНИКОВ

2 декабря умер российский актер театра и кино Борис Плотников. Он стал широко известен после исполнения роли Борменталя в экранизации повести Михила Булгакова "Собачье сердце". 71-летний артист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Последние 18 лет Плотников служил в Московском художественном театра имени Чехова под руководством сначала Олега Табакова, после – Сергея Женовача.

Ким КИ ДУК

11 декабря не стало культового южнокорейского кинорежиссера Ким Ки Дука. 59-летний режиссер скончался от COVID-19 в Латвии, где собирался оформить вид на жительство и купить дом в Юрмале.

За 30-летнюю кинотворчество Ким Ки Дук снял множество фильмов и получил немало престижных наград. Он лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля – за картину "Ариран" и Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Ким Ки Дук также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох" и других.

Ким Ки Дук. Фото: ЕРА

Валентин ГАФТ

12 декабря на 86-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Валентин Гафт. Он долго болел, в прошлом году перенес инсульт. Артист играл в театре и кино с середины 1950-х годов, снялся более чем в 100 фильмах, в том числе в лентах "Гараж", "Здравствуйте, я ваша тетя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи" и других.

После начала российской агрессии против Украины Гафт поддержал руководство РФ. В частности, он назвал себя "путинцем" и заявил, что Россия законно оккупировала Крым.

Валентин Гафт. Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Геннадий КЕРНЕС

17 декабря стало известно, что в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, вызванных COVID-19 скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. В клинике он постоянно находился с сентября 2020 года и несмотря на это в октября выиграл мэрские выборы с результатом 60,34% голосов. 61-летний Кернес возглавлял город 10 лет – с 2010-го.

"Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"

Сын Кернеса Даниил рассказывал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое. С этим было связано тяжелое течение болезни. В связи со смертью мэра в Харькове объявляли двухдневный траур. Кернеса похоронили 23 декабря.