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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения, что он погиб от огнестрельного ранения

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя судебно-медицинской экспертизы сообщило, что сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева Сергей погиб от выстрела в голову. Супруга погибшего Валентина Голенко утверждает, что смерть наступила от старости.

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Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева, с 1991 года проживал в США
Сергей Хрущев, сын советского лидера Никиты Хрущева, с 1991 года проживал в США
Фото: svoboda.org

Вдова историка Сергея Хрущева, сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева опровергает сведения о том, что он погиб от огнестрельного ранения в голову. В интервью "РИА Новости" 25 июня Валентина Голенко заявила, что муж скончался от старости, как и было указано в заключении о смерти.

Сообщения СМИ о выстреле она назвала сплетнями и инсинуациями.

Голенко добавила, что Сергей Хрущев два года серьезно болел.

25 июня Associated Press со ссылкой на спикера департамента здравоохранения американского штата Род-Айленд Джозефа Венделькена сообщило, что причиной смерти стало огнестрельное ранение. Представитель полиции Тодд Паталано заявил, что никаких признаков нападения и насильственной смерти не обнаружено.

Хрущев умер 18 июня в США. Друг семьи Марк Гаррисон рассказал, что смерть произошла при трагических обстоятельствах.

Сергей Хрущев родился в 1935 году в Москве. В 1958 году окончил Московский энергетический институт. До эмиграции занимался разработкой ракет и машиностроением.

В 1991 году Хрущев уехал в США читать лекции о холодной войне и остался там. В 1999 году он получил американское гражданство. Вместе с женой жил в Кранстоне, штат Род-Айленд.

Хрущев написал несколько книг об отце, в том числе "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и другие.

Теги: полиция, старость, Сергей Хрущев, экспертиза, ранение, Род-Айленд
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