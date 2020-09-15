Бывший президент Франции д'Эстен попал в больницу

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен попал в больницу. Одной из причин его госпитализации назвали легочную инфекцию.

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, возглавлявший страну с 1974-го по 1981 год, попал в больницу имени Жоржа Помпиду в Париже, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на руководителя аппарата д'Эстена Оливье Револя.

Револь не назвал причину госпитализации.

Пресс-секретарь бывшего президента Натали Келлер в разговоре с изданием сказала, что информацию о госпитализации д'Эстена ожидают. В окружении д'Эстена говорят, что бывший глава государства в возрасте 94 лет в последние месяцы регулярно посещал эту больницу из-за проблем с сердцем.

Его сын Луи сообщил, что не может комментировать состояние здоровья своего отца.

Газета Le Parisien утверждает, что причиной госпитализации политика стала легочная инфекция. Д'Эстен испытывал трудности с дыханием и сейчас находится в реанимации, пишет газета.

Сын экс-президента Луи Жискар д'Эстен, мэр коммуны Шамальер, сообщил телеканалу France 3, что его отец проходит обследование и находится "в относительно хорошей форме для своего возраста".

Валери Жискар д'Эстен родился 2 февраля 1926 года на оккупированной Францией территории Германии в городе Кобленц, где его отец Эдмон тогда был в командировке. До того, как стать президентом Франции, д'Эстен занимал должность министра финансов. Главой государства он стал после смерти президента Франции Жоржа Помпиду.