ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: TriolanLive / YouTube

В Харькове прощаются с Кернесом. Видеотрансляция

23 декабря в Харькове прощаются с умершим мэром Геннадием Кернесом. Трансляцию траурных мероприятий ведет YouTube-канал TriolanLive. На 2-м городском кладбище Харькова уже подготовили место для захоронения, погребение состоится сегодня. Общественное сообщает, что на церемонию прощания с Кернесом прибыл ряд политиков из Киева, в частности, мэр столицы Виталий Кличко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни. Смерть наступила в Германии 16 декабря. Об этом сообщили 17 декабря. В Харькове объявляли двухдневный траур

Обязанности Кернеса на посту мэра Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Теги: Виталий Кличко, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, похороны, кладбище, трансляция, прощание, церемония, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет
Замана: За апрель – август 2014 года в АТО сбито 11 самолетов и семь вертолетов. Погибли люди. И ни одного производства за эти потери нет G
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед
  Британский бизнесмен Мюррей: Центр Европы – не Париж, не Лондон, не Берлин. Киев должен стать центром. Подтолкните Украину вперед G
Алеся БАЦМАН
  Ходорковский – Бацман: Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь в Россию, Путин будет пенсионером и ему временами будет стыдно
  Ходорковский – Бацман: Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь в Россию, Путин будет пенсионером и ему временами будет стыдно G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS