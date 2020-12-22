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Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на 28 марта – Корниенко

Чтобы выборы мэра Харькова прошли в марте, Верховная Рада должна назначить их в январе, но тогда у парламента будет одна пленарная неделя, заявил первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Корниенко: Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры
Корниенко: Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры
Фото: Слуга Народу / Facebook

Верховная Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на последнее воскресенье марта. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – сказал нардеп.

17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. Мэра похоронят 23 декабря.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.  С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, Александр Корниенко
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