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В горсовете Харькова рассказали, когда состоятся похороны Кернеса

Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет в фойе оперного театра, рассказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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О смерти Кернеса стало известно 17 декабря
О смерти Кернеса стало известно 17 декабря
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят 23 декабря. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" 18 декабря рассказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

"Прощание состоится в фойе оперного театрас с 9.00 до 13.00. Потом – похороны на почетной аллее", – рассказал он.

Доступ на отпевание Кернеса в Благовещенском соборе будет ограничен из-за карантинных мер.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявили двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Геннадий Кернес, похороны, Игорь Терехов, Харьковский горсовет
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