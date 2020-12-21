Памятник, проспект и станция метро. В горсовете Харькова рассказали, как собираются увековечить память Кернеса

Мэрия Харькова инициирует присвоение умершему мэру Геннадию Кернесу звание почетного харьковчанина посмертно. Об этом на брифинге 21 декабря рассказал секретарь горсовета Игорь Терехов, трансляцию вело Общественное в Facebook.
"Что касается присвоения Геннадию Адольфовичу [звания] почетного гражданина города Харькова, то да, я выступил с такой инициативой и считаю, что Геннадию Адольфовичу нужно его присвоить... Что касается памятника, я считаю, что мы обязаны, чтобы в Харькове появился памятник Геннадию Адольфовичу Кернесу. Это наш святой долг и я обязательно буду настаивать на этом", – сказал Терехов.
Он заявил, что поручил архитекторам найти несколько локаций для памятника. Затем вопрос локации и вида памятника вынесут на общественное обсуждение.
"По улице или проспекту. Я тоже считаю, что это наш долг, чтобы в городе Харькове появился проспект или улица, которая была бы названа именем Геннадия Адольфовича Кернеса. Я тоже сейчас прорабатываю этот вопрос и сложность в том, что это топонимическая комиссия должна рассмотреть этот вопрос. Я выступил с инициативой, чтобы одной из станций метро тоже присвоить имя Геннадия Адольфовича", – сказал секретарь Горсовета.
По его словам, Кернес много сделал для развития метро в городе.
61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.
С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.
17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. Мэра похоронят 23 декабря.
По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.