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"Ты точно не в раю, Гена", "Заставлял себя уважать и бояться". Соцсети об умершем Кернесе

В ночь на 17 декабря умер харьковский городской голова Геннадий Кернес. Соцсети эмоционально отреагировали на его смерть.

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О смерти Кернеса стало известно 17 декабря
О смерти Кернеса стало известно 17 декабря
Фото: Геннадий Кернес / facebook

17 декабря стало известно о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса. С середины сентября он лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Пользователи соцсетей отреагировали на смерть Кернеса множеством разных по характеру комментариев. "ГОРДОН" собрал самые эмоциональные реакции.

"О Кернесе можно написать совершенно противоположное – и все будет правдой. Поэтому я понимаю и тех, кто сейчас плачет о нем, и тех, кто радуется его смерти. Не принимаю обе стороны, но понимаю. Гена умел не оставлять равнодушными", – поделился мнением журналист Александр Костенко.

https://www.facebook.com/aleksandr.kostenko.80/posts/3467547033313500

"Он сильно чувствовал время. И за это его особенно жаль, мало кто так хватается за жизнь. Лет семь назад в интервью спросили, не боится ли он что-то не успеть. "Не боюсь, но я не согласен". Я решила написать не в спор оппонентам, Кернесу есть что предъявить, и много. Просто сама по себе смерть – по-моему, не повод для всего того, что сейчас в спину льется", – отметила пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская.

https://www.facebook.com/tanya.gruzinskaya/posts/4125974034098858

"Кернес родился не в свое время. Ему бы больше подошла Франция XV века или Российская империя XVII века. Князья, бароны, лжецари и обыкновенные бандиты в современной интерпретации на фоне сохранившихся великолепных замков и цветущих парков смотрятся прогрессивными государственниками, тайными демократами и не замеченными современниками великими меценатами. Таким и был Кернес – великим, низким, наглым, подлым, хитрым, жестоким, беспринципным, щедрым... Как истинный средневековый князь, случайно попавший в украинское средневековье", – написал активист и волонтер Юрий Касьянов.

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/3617169555010339

"Дело не в Кернесе. Дело в мафиозной системе управления нашей страной. Человека на смертном одре превратили в заложника клановых интересов. Использовали, чтобы сохранить клановый контроль над харьковскими ресурсами. При этом все прекрасно понимали, что Кернес в Харьков уже не вернется – а если и вернется, так точно не в мэрию. Мы даже не знаем, был он в сознании на момент выборов или просто оставался на системах жизнеобеспечения, которые отключили после того, как произошли все необходимые процедуры, которые обеспечили кланам контроль над Харьковом", – высказал мнение политический обозреватель Виталий Портников.

https://www.facebook.com/portnikov/posts/4296023123757388

"Кернес – это, если хотите, такой диагноз нашему общему средневековому и постмодерному интеллекту: кривляку-КВНщика выбрать лидером страны, а умирающего магната – мэром огромного города", – считает журналист Андрей Алехин.

https://www.facebook.com/andrew.alexin/posts/3681683358562937

"Что касается самого Кернеса, то при всей неоднозначности персонажа крепким хозяйственником для Харькова он был. И в негативном, и в позитивном смыслах слова. В Украине такая каличная система управления, что потеря тех, кто рулит вручную, очень быстро городом почувствуется", – отметила журналистка Татьяна Даниленко.

https://www.facebook.com/tdanylenko/posts/3699834993408582

"Второй день читаю некрологи по Кернесу. Люди, вы забыли, что в 2013–2014 годах творилось в Харькове? Забыли, как "Антимайдан" разбивал голову [украинского писателя и музыканта] Сергея Жадана? Забыли, как Кернес с [экс-главой Харьковской облгосадминистрации Михаилом] Добкиным посылали в Киев титушню? Забыли, как Допа и Гепа создавали "Украинский фронт" для борьбы с "бандеровцами"? Забыли, как эта пара выступала на пророссийских митингах под триколорами и георгиевскими лентами?" – задался вопросом журналист Сергей Руденко.

https://www.facebook.com/sergij.rudenko1/posts/3762277480461385

"Гена заставлял себя уважать и бояться таким, каким он был, безо всяких манерных ужимок, которые, видимо, считал не достойным для себя проявлением слабости. Опасный и полезно убедительный криминальный ореол он предпочитал пустому квазиэлитному флеру. Да, хам, жлоб и жулик, но это он вам нужен, а не вы – ему. Нужен он был многим, причем задолго до того, как стал мэром", – заявил журналист Леонид Швец.

https://www.facebook.com/leo.shvets/posts/3792885497421227

"Знаете, меня не удивляет, что умер Кернес, потому что нас всех ждет одно и то же! Меня поражает другое: "большой человек", "патриот страны", "хозяйственник". Вы серьезно? Не так. Кернес был коллаборантом, коррупционером и хамом. Ничего хорошего он нашей стране не принес. Из-за таких, как он, у нас война и тысячи смертей", – написал экс-нардеп Владимир Парасюк.

https://www.facebook.com/parasiuk1987/posts/3507445399370065

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразил соболезнования в связи со смертью Кернеса. "Очень жаль слышать печальную новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, хорошего друга Израиля. Мэр Кернес много сделал для своего города, и многим будет его не хватать. Соболезнования его семье", – написал дипломат.

Теги: социальные сети, Геннадий Кернес, Виталий Портников, Владимир Парасюк, Михаил Касьянов, Леонид Швец, соцсети
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