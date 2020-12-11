"Страшный сракопад", "Люди падают, машины разбиваются". Соцсети делятся видео и обсуждают гололед в Киеве

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Оце так дітлахи мають йти зі школи... pic.twitter.com/1BRQL7sHaF— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 11, 2020
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А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, вернее гулять могут не только лишь все, мало кто может это делать. * pic.twitter.com/S29aU5kPUd— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
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Кияни, як вам льодова арена розміром з місто Київ? )) pic.twitter.com/S8Ln56hGoR— Valentyna (@ValentynaYnE) December 10, 2020
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По дорозі на рботу прокачав нову стару групу м * язів... Тротуари - просто дзеркало.. Лід лід лід скрізь.... pic.twitter.com/DsAmYA3RM6— FediOxa (@fedioxa) December 11, 2020
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Не пам’ятаю такого сракопаду. Тупо каток pic.twitter.com/rJjoF2Gryg— Денис Казанський (@den_kazansky) December 10, 2020
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Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки *— Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020
Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI
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Сракопад, сракопад! Єслі женшчина просит... pic.twitter.com/F9gOKJmuyg— Homer (@ItechVK) December 11, 2020
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В Киеве гололёд, всё мокрое от дождя замёрзло :>— гордый почитатель ло бинхэ (@ryunonna) December 10, 2020
Мобэй и Кэйя, вы перестарались * pic.twitter.com/3MF9EHAZ2q
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Это программа сдохни или умри, и сегодня у нас гололёд— Lady Boss (@boss_krovosos) December 11, 2020
Игру "пройди и не упади" я проиграла pic.twitter.com/RSNoJsKnM6
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