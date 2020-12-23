53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал лицо двухмесячной дочери. Фото

Дочь 53-летнего итальянского бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как "танцующий миллионер", родилась в конце октября 2020 года.

В конце октября 2020 года Фонсека родила Вакки дочь Фото: gianlucavacchi / Instagram

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер", вместе со своей гражданской женой – 25-летней моделью Шэрон Фонсекой и их двухмесячной дочерью Блу Джерусалемой украсили обложку испанского еженедельника Hola.

"Вакки и Фонсека представляют свою дочь Блу", – говорится в анонсе нового номера на странице издания в Twitter.

До этого супруги не показывали лицо дочери, фотографируя ее для сети со спины.

Exclusiva en ¡HOLA!, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca nos presentan a su hija, Blu. https://t.co/yTZoTOXB8C — Revista ¡HOLA! (@hola) December 23, 2020

Фонсека и Вакки состоят в отношениях с 2018 года. 10 мая 2020 года Вакки сообщил, что Фонсека беременна, а 27 октября стало известно, что у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Вакки известен как "танцующий миллионер" благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 19,5 млн человек.