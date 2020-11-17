Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения

Венесуэльская модель Шэрон Фонсека 14 ноября показала в Instagram, как выглядит ее живот спустя две недели после рождения дочери.
По словам Фонсеки, она родила дочь с помощью кесарева сечения.
"Я набрала около 10 килограммов во время беременности и постепенно возвращаюсь к нормальному состоянию. Мое тело все еще сильно отличается от прежнего. У меня наложены швы от кесарева сечения, я еще не чувствую половину живота, а вокруг груди появились растяжки", – описала она состояние фигуры.
Фонсека отметила, что несмотря на это, любит свое тело больше, чем раньше, и наслаждается процессом материнства.
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О том, что 25-летняя Фонсека родила дочь, 27 октября сообщил отец ребенка – 53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер". Пара назвала девочку Блу Джерусалема.
Фонсека и Вакки вместе с 2018 года.