Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения

Венесуэльская модель Шэрон Фонсека, которая в конце октября родила дочь итальянскому бизнесмену Джанлуке Вакки, известному как "танцующий миллионер", рассказала, что после кесарева сечения не чувствует половину живота.

Фонсека: У меня наложены швы от кесарева сечения, а вокруг груди появились растяжки Фото: sharfonseca / Instagram

Венесуэльская модель Шэрон Фонсека 14 ноября показала в Instagram, как выглядит ее живот спустя две недели после рождения дочери.

По словам Фонсеки, она родила дочь с помощью кесарева сечения.

"Я набрала около 10 килограммов во время беременности и постепенно возвращаюсь к нормальному состоянию. Мое тело все еще сильно отличается от прежнего. У меня наложены швы от кесарева сечения, я еще не чувствую половину живота, а вокруг груди появились растяжки", – описала она состояние фигуры.

Фонсека отметила, что несмотря на это, любит свое тело больше, чем раньше, и наслаждается процессом материнства.

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О том, что 25-летняя Фонсека родила дочь, 27 октября сообщил отец ребенка – 53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, известный как "танцующий миллионер". Пара назвала девочку Блу Джерусалема.

Фонсека и Вакки вместе с 2018 года.